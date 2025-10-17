OBLAČNO SA KIŠOM: Vreme danas tmurno i promenljivo
VREMENSKA prognoza za petak, 17. oktobar 2025.
Vreme u Srbiji
Naoblačenje sa kišom iz južnih predela Srbije proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.
Vetar slab, promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni, sa temperaturama od tri do 17 stepeni.
Vreme u Beogradu
Oblačno, tokom noći sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni.
Vreme narednih dana
U subotu će se zadržati kišno vreme, a postepeno otopljavanje očekuje se od ponedeljka uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.
(Sputnjik)
