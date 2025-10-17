Društvo

OBLAČNO SA KIŠOM: Vreme danas tmurno i promenljivo

В. Н.

17. 10. 2025. u 00:01

VREMENSKA prognoza za petak, 17. oktobar 2025.

ОБЛАЧНО СА КИШОМ: Време данас тмурно и променљиво

Foto: N: Živanović

Vreme u Srbiji

Naoblačenje sa kišom iz južnih predela Srbije proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab, promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni, sa temperaturama od tri do 17 stepeni.

Vreme u Beogradu

Oblačno, tokom noći sa kišom i najvišom dnevnom temperaturom oko 16 stepeni.

Vreme narednih dana

U subotu će se zadržati kišno vreme, a postepeno otopljavanje očekuje se od ponedeljka uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.

(Sputnjik)

