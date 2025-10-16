OD OVOG DANA OČEKUJE NAS MRAZ: Najnovija prognoza za vikend i predstojeću sedmicu

U SRBIJI pretežno sunčano, osim na istoku Srbije, gde će veći deo dana biti oblačno.

Foto: M. Anđela/K. Mihajlović

Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa juga, koje će na jugozapadu, jugu i jugoistoku mestimično usloviti slabu kišu.

U petak kiša

Naoblačenje sa kišom koje je u petak ujutru zahvatilo južne, tokom prepodneva proširiće se na jugozapadne, centralne i istočne, a u drugom delu dana i na ostale predele Srbije, osim na sever Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme. Vetar slab promenljiv, u košavskom području slab i umeren istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 9 °S, a najviša dnevna od 12 na jugu do 17 °S na severu zemlje.

U subotu oblačno, ujutru i pre podne mestimično sa slabom kišom, posle podne i uveče prestanak padavina i delimično razvedravanje. Na severu Vojvodine suvo, pre podne pretežno sunčano, posle podne promenljivo oblačno.

Mraz od nedelje

Od nedelje do utorka ujutru hladno uz slab prizemni, a u ponedeljak i slab mraz na 2m visine. Tokom dana pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost, od ponedeljka i postepeno toplije uz pojačanje jugoistočnog vetra u košavskom području.