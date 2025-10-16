OSUĐENICI IZ KPZ NIŠ ČETVRTI NA SVETSKOM PRVENSTVU U ONLAJN ŠAHU: Dobili priznanje i za pokazan fer plej
OSUĐENICI Kazneno-popravnog zavoda u Nišu osvojili su danas četvrto mesto na Svetskom prvenstvu u onlajn šahu za osuđena lica, dok su se osuđenici iz četiri kazneno-popravna zavoda, među kojima su i dva najveća u zemlji, plasirali dan ranije u polufinale ovog takmičenja.
Osuđenici ovog zavoda su dobili i specijalno priznanje za pokazan fer plej
- Ekipa od četiri osuđenika iz Niša je četvrta na svetu po svojoj umešnosti za
ranije nisu igrali šah - rekao je direktor Uprave za izvršenje krivičnih
sankcija Dejan Carević.
On je rekao da je takmičenje bilo izuzetno zahtevno za sve 134 ekipe iz 57 država
sveta i da su u protekla tri dana odigrane najbolje moguće partije šaha.
- Ja im svima želim da dobijene partije pretoče u strategiju koja će im pomoći da
donose ispravne odluke i ostvare nove uspehe u svim sferama života - poručio
je direktor Uprave.
On je naveo da su osuđenici iz Niša, kao i većina drugih, svoje umeće u šahu
stekli priključujući se šahovskim sekcijama u kazneno-popravnim zavodima
koji redovno organizuju turnire kako u zavodima, tako i na nivou svih ustanova u
okviru sistema izvršenja krivičnih sankcija.
Carević je zahvalio Šahovskom savezu Srbije na podršci i pomoći koju pruža
prvenstvo petu godinu za redom.
Srbija je ove godine na takmičenju, koje se organizuje od 2021. godine na
inicijativu bivšeg svetskog prvaka u šahu Anatolija Karpova u okviru projekta „Šah za slobodu“, imala sedam ekipa, po čemu je bila i najbrojnija zemlja učesnik.
Ove godine su u polufinalu Svetskog prvenstva igrali i osuđenici iz KPZ
Požarevac (Zabela), KPZ Sremska Mitrovica, KPZ za žene u Požarevcu, KPZ
Beograd, KPZ Beograd (Padinska skela) i Vaspitno-popravni dom u Kruševcu.
Štićenici Vaspitno-popravnog doma u Kruševcu su 2022. godine osvojili prvo
mesto na Svetskom prvenstvu u šahu, dok su osuđenice iz KPZ za žene bile
druge.
Osuđenici KPZ Beograd (Padinska skela) su u maju bili najbolji na Prvom
prvenstvu Evrope u onlajn šahu za lica lišena slobode, dok su osuđenici iz
Zabele tada osvojili visoko četvrto mesto.
