Društvo

PREVENCIJA NA VREME: Narodni poslanici vakcinisali se protiv sezonskog gripa Torlakovom vakcinom (FOTO/VIDEO)

В.Н.

14. 10. 2025. u 16:54

NARODNI poslanici vakcinisali se protiv sezonskog gripa Torlakovom vakcinom.

ПРЕВЕНЦИЈА НА ВРЕМЕ: Народни посланици вакцинисали се против сезонског грипа Торлаковом вакцином (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Novosti

Počela je imunizacija protiv sezonskog gripa koji zadava probleme sve većem broju ljudi.

Narodni poslanici primili su Torlakovu vakcinu protiv sezonskog gripa čime su se preventivno osigurali.

Foto: Фото: Новости

