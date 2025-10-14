Potvrdili stručnjaci - evo koliko je u Srbiji zaista zavisnika od igara na sreću

SRBIJA na začelju u Evropi – podaci veoma iznenađujući.

Reč struke i konkretnih brojki

Prema poslednjim podacima relevantnih zdravstvenih ustanova, godišnje se sa problemima zavisnosti od igara na sreću u našoj zemlji javi između 150 do 200 osoba. U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj, ukupan broj lečenih ili trenutno na lečenju je kao što smo naveli oko 1.030, a što je znatno manje od evropskog proseka od oko 1.5% stanovništva (u slučaju Srbije procenat je tek 0.02%).

Jasno je da je ovde reč o cifri koja je 300 puta manja od netačnih brojki koje se često plasiraju u javnosti kada je u pitanju broj zavisnika u igrama na sreću jer kada bi ove populističke brojke bile tačne u Srbiji bi bilo više zavisnika od igara na sreću od samog broja ljudi koji je ikada bio u kontaktu sa ovim vidom zabave!

Istraživanje o učešću maloletnika u igrama na sreću – 0.6% ispitanika u riziku

Organizacija "Solidarnost za decu" takođe je sprovela svoje istraživanje na istu temu, i to na uzorku od 1.100 ispitanika koje je pokazalo da tek 0,6% maloletnika ima priliku da dođe u kontakt sa igrama na sreću. Ovo istraživanje je potvrdilo da niti jedan ispitanik nije mogao lično da se kladi u objektima kompanija koje se bave priređivanjem igara na sreću.

Ovaj podatak pokazuje da nove odredbe Zakona o igrama na sreću koje je država usvojila daju dobre rezultate kao i da priređivači igara na sreću poštuju zakon koji najstrože zabranjuje i sankcioniše prisustvo maloletnika u kladionicama.

A kakva je situacija sa online klađenjem?

Takođe novim Zakonom propisan je novi sistem registracije i verifikacije igrača na onlajn igrama na sreću i teoretski i praktično onemogućavaju maloletnicima da se uključe u ovaj vid igara na sreću, što govori da su zakonska regulativa i odgovornost legalnih priređivača na vrlo visokom nivou.