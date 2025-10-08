Društvo

"LJUDI IDU NA HAMBURGER U SUBOTICU I VRAĆAJU SE" Građani oduševljeni, čekaju da se ukrcaju na brzi voz (VIDEO)

В.Н.

08. 10. 2025. u 11:42

OD BEOGRADA do Subotice brzim vozom stizaće se za samo sat i osam minuta, a vožnja je besplatna do 12. oktobra.

Foto: Novosti

Pitali smo građane šta misle o novoj liniji Beograd-Subotica.

- Mislim sve pozitivno. U svakom slučaju to je super tako nešto novo. Da ljudi brže mogu da stižu i obavljaju svoje poslove. Mislim sve najbolje - rekla je jedna od putnica.

- Mogu reći samo najbolje. Ja sam došao da se vozim i nemam šta drugo da kažem. Sve je dobro i ljudi hoće da vide. Idu na hamburger u Suboticu i vraćaju se - kaže građanin.

PRITISAK ZAGORKE DOLOVAC: U Vojvodini blokira predlaganje kandidata za tužilačke izbore i opet narušava izborni proces