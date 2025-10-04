Društvo

UPOZORENJE RHMZ: Tokom noći očekuje se kiša u Vojvodini

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 10. 2025. u 19:55

U SRBIJI tokom večeri vedro, osim na istoku zemlje gde će i u naredna dva sata biti oblačno, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Foto: N: Živanović

Novo naoblačenje koje na području zapadne Mađarske i Hrvatske uslovljava kišu, krajem dana i tokom noći proširiće se i na našu zemlju, a kiša se očekuje u Vojvodini uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

U Srbiji će sutra ujutro biti hladno, naročito na jugu i jugoistoku gde se očekuje i lokalna pojava slabog prizemnog mraza.

Tokom dana se očekuje postepeno naoblačenje sa severozapada, ujutro i pre podne sa kišom na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim predelima, kada se očekuje i lokalna pojava pljuskova.

Vetar će biti slab i umeren severozapadni, na jugu i istoku južnih pravaca, koji će u planinskim predelima biti povremeno i jak, a najniža temperatura će se kretati od 0 do devet stepeni, dok će najviša biti od 13 do 19 stepeni.

U Beogradu će sutra ujutro biti hladno uz prestanak kiše, a tokom dana pretežno oblačno, dok se kiša ponovo očekuje kasno posle podne i uveče.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, dok će najniža temperatura biti oko devet stepeni, a najviša oko 15.

(Tanjug)

Fudbal
