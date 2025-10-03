Društvo

NEVREME ZAUSTAVILO VOZOVE: Na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju zbog kvara na kontaktnoj mreži

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

03. 10. 2025. u 21:06

VOZOVI na pruzi Beograd-Bar ne saobraćaju od 17 časova jer je, kako kažu u SrbijaVozu, oštećena kontaktna mreža na delu pruge Lastra-Slovačka.

НЕВРЕМЕ ЗАУСТАВИЛО ВОЗОВЕ: На прузи Београд-Бар не саобраћају због квара на контактној мрежи

Foto: Free Images Pixabay

-Ekipe su na terenu, trenutno nemamo preciziznu informaciju šta je oštetilo kontaktnu mrežu, da li je palo drvo ili je reč o nečem drugom, navode iz SrbijaVoza.

-Saobraćaj na putevima u Zlatiborskom okrugu se ceo dan odvijao otežano, ali je bio prohodan, osim perioda od 12 do 14 časova zbog poprečenog kamiona na Borovoj glavi (Zlatibor).

-Velike količine padavina su pale jutros, a s obzirom koliko drugo je padao sneg, situacija je pod kontrolom. Osim čišćenja snega imamo probleme zbog uklanjanja drveća na putevima, ekipe će zbog toga imati posla sigurno još dva dana, ali su svi putevi dovoljno pročišćeni da se saobraćaj odvija normalno, kazao je za Tanjug Alen Mušanović iz „Puteva Užice“.

On je naveo da su svi zatečeni snegom u oktobru i preporučio vozačima da u planinske predele ovih dana ne kreću bez zimskih guma.

Javno preduzeće “Užice razvoj” obavestilo je da uklanja oboreno drveće na kolovozu od Kadinjače do naselja Ponikve - Pear.

-Vozila javnog prevoza saobraćaće samo do Kadinjače do uspostavljanja uslova za bezbedno odvijanje saobraćaja. Molimo sugrađane da koriste alternativne pravce, navode iz JP „Užice razvoja“.

Na planinskim predelizma Zlatiborskog okruga snega ima do 30 centimetara.

Sneg je tokom dana provejavao i u predelima nižim od 1000 metara nadmorske visine, ali se nije zadržavao.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

STIŽE NOVA TURA SNEGA U SRBIJU, EVO I KADA TAČNO: Ovo je spisak mesta u kojima će vejati, a kiša će da lije kao iz kabla (RADARSKI SNIMCI)
Društvo

0 4

STIŽE NOVA TURA SNEGA U SRBIJU, EVO I KADA TAČNO: Ovo je spisak mesta u kojima će vejati, a kiša će da lije kao iz kabla (RADARSKI SNIMCI)

NASKON što je od četvrtka u Srbiji u planinskim predelima padao sneg, a u nizijskim kiša, jutros su padavine prestale, a od sredine dana stiže i kratkotrajno razvedravanje sa zapada, najavio je Republički hidrometeorološki zavod. Ipak, padavinama ovde nije kraj, te se već tokom sutrašnjeg dana očekuje nova tura kiše, dok će od ponedeljka sneg ponovo početi da pada na zapadu i jugozapadu.

04. 10. 2025. u 12:29

Politika
Tenis
Fudbal
UZMI 100% BONUSA U POSLEDNJEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNJU PRILIKU!

UZMI 100% BONUSA U POSLEDNjEM TRENUTKU – NE PROPUSTI NESVAKIDAŠNjU PRILIKU!