PRIVREMENO ZABRANJENE POSETE U UKCV: Prevencija širenja respiratornih infekjcija

Ljiljana Preradović

03. 10. 2025. u 14:30

U UNOIVERZITETKO kliničkom centru Vojvodine, od danas, 3. oktobra, su privremeno zabranjene posete, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

N.Karlić

Kako se navodi u saopštenju,  privremena zabrana poseta pacijentima se uvodi u  skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Srbije,.

- U  vezi sa epidemiološkom situacijom, u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine se od petka, 3. oktobra  uvodi privremena zabrana poseta pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija - navodi se u saopštenju UKCV.

