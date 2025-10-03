PRIVREMENO ZABRANJENE POSETE U UKCV: Prevencija širenja respiratornih infekjcija

U UNOIVERZITETKO kliničkom centru Vojvodine, od danas, 3. oktobra, su privremeno zabranjene posete, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

N.Karlić

Kako se navodi u saopštenju, privremena zabrana poseta pacijentima se uvodi u skladu sa preporukom Instituta za javno zdravlje Srbije,.

- U vezi sa epidemiološkom situacijom, u Univerzitetskom kliničkom centru Vojvodine se od petka, 3. oktobra uvodi privremena zabrana poseta pacijentima radi prevencije širenja respiratornih infekcija - navodi se u saopštenju UKCV.