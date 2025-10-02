HITNO UPOZORENJE VOZAČIMA! Oglasio se MUP usled vremenskih nepogoda

MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) poslalo je danas upozorenje građanima Srbije, a usled vremenskih nepogoda koje imamo poslednjih dana u zemlji.

-U narednim danima nas očekuju loši vremenski uslovi, obilne padavine i klizavi kolovozi. Da biste zaštitili sebe, putnike u svom vozilu, ali i druge učesnike u saobraćaju, prilagodite vožnju vremenskim uslovima!

- Smanjite brzinu na vlažnom putu vaša kontrola nad vozilom je smanjena.

-Povećajte odstojanje – ostavite dovoljno prostora da možete da usporite i zaustavite se na vreme.

- Budite posebno oprezni prema pešacima – u uslovima slabije vidljivosti, pešaci su još ugroženiji.

- Preporuka je da se na zavejanim putevima koriste zimske gume.

Vaša odgovorna vožnja može sprečiti nezgode! Zato, vozite sigurno, poštujte propise i sačuvajmo živote zajedno- piše MUP na svom zvaničnom Instagram nalogu.

