HITNO UPOZORENJE VOZAČIMA! Oglasio se MUP usled vremenskih nepogoda
MINISTARSTVO unutrašnjih poslova (MUP) poslalo je danas upozorenje građanima Srbije, a usled vremenskih nepogoda koje imamo poslednjih dana u zemlji.
-U narednim danima nas očekuju loši vremenski uslovi, obilne padavine i klizavi kolovozi. Da biste zaštitili sebe, putnike u svom vozilu, ali i druge učesnike u saobraćaju, prilagodite vožnju vremenskim uslovima!
- Smanjite brzinu na vlažnom putu vaša kontrola nad vozilom je smanjena.
-Povećajte odstojanje – ostavite dovoljno prostora da možete da usporite i zaustavite se na vreme.
- Budite posebno oprezni prema pešacima – u uslovima slabije vidljivosti, pešaci su još ugroženiji.
- Preporuka je da se na zavejanim putevima koriste zimske gume.
Vaša odgovorna vožnja može sprečiti nezgode! Zato, vozite sigurno, poštujte propise i sačuvajmo živote zajedno- piše MUP na svom zvaničnom Instagram nalogu.
