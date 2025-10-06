MLADIĆU SPASLI ŽIVOT I RUKU! Neverovatan podvig tima lekara i osoblja zdravstvenog centra Valjevo

VALjEVCU Luki Đuranoviću (20) koga je brusilica teško povredila, brzom i stručnom intervencijom lekara ovdašnjeg Zdravstvenog centra spašen je život, a od amputacije sačuvana leva ruka! Odmah po prijemu u Urgentni centar, počela je borba za život: zaustavljeno je obilno krvarenje, a u operacionoj sali intervecija lekara da saniraju veliku posekotinu iznad lakta, spoje presečene brojne krvne sudove i nerve...

foto zdravstveni centar valjevo

Brusilica je isekla sve do same kosti – glavnu arteriju koja krv doprema u čitavu podlakticu, nervi koji regulišu rad velikog broja mišića tog dela ruke. Povreda je bila toliko ozbiljna da je, ističu lekari, oštećeno čak šest centimetara glavnog krvnog suda! Sreća je, kažu, što je Lukina majka Jelena sačuvala prisebnost kada se nezgoda desila i uprkos obilnom krvarenju uspela da ga doveze u Urgentni centar Zdravstvenog centra Valjevo.

- Velika je sreća što je u tom trenutku bio dežuran i dr Vlada Stajić, jedini vaskularni hirurg u čitavom Kolubarskom okrugu – kaže ortoped dr Nenad Savić. - Krvotok ruke osposobili smo za manje od dva sata, što je idealno vreme da se ona spase, odnosno da čitava podlaktica dobije vaskularizaciju, a nakon toga smo ušili sve prekinute mišiće. Nakon toga, pacijent je upućen kod profesora dr Lukasa Rasulića, neurohirurga, u Kliniku za neurohirurgiju u Beogradu, radi daljeg spasavanja nerva ruke, koji je brusilica oštetila u dužini oko sedam centimetara, jer će biti potrebna još jedna intervencija.

Humanost - Luka Đuranović je višestruki dobrovoljni davalac krvi, ima nultu pozitivnu krvnu grupu – ističu u Zdravstvenom centru Valjevo. - Nalazi se u registru Udruženja “Leuka”, koje pomaže obolelima od akutnih leukemija, tako što učestvuje u akcijama davanja krvi i prikupljanja trombocita. Humanost je nasledio od majke Jelene, koja je decenijama dobrovoljni davalac krvi.

U timu, u operacionoj sali, učestvovali su i anesteziolog dr Nenad Gentić, instrumentarke Milijana i Dragana, te Stanka Selaković, medicinska sestra Urgentnog centra. Posle sedam dana bolničkog lečenja, Luka Đuranović je pušten kući, uspešno se oporavlja od teške povrede...

- Srećom, svi ti lekari bili su dežurni, jer da njih nije bilo pitanje je da li bih danas bio živ – kaže Luka. - Bio sam u sigurnim rukama, imam samo reči hvale za sve lekare i medicinske radnike koji su učestvovali u hirurškoj intervenciji, te sestre na intenzivnoj i poluintenzivnoj nezi i Odeljenju ortopedije, gde mi je pružena istinska briga, empatija, ljubav i znanje, tokom oporavka. Nakon povrede, promenio sam razmišljanje o mnogo čemu, jer sam uvideo da život može u samo jednoj sekundi da se promeni...

Potreban oprez - Apelujemo na sve koji rukuju industrijskim mašinama i alatima, da budu veoma obazrivi pri radu sa brzim, oštrim uređajima – kaže dr Nenad Savić. - Treba pre svega da budu odmorni i imaju odgovarajuću zaštitnu opremu, ali i da uvek bude prisutna svest šta sve može da zadesi čoveka, pri nepravilnom rukovanju mašinama i alatima.