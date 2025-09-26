Društvo

SRBI DANAS SLAVE VELIKOG SVETITELJA: Obavezno izgovorite ovu molitvu

В.Н.

26. 09. 2025. u 07:13

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan Svetog sveštenomučenika Kornilija, poznatog i kao Pretpraznik Vozdviženja, jesenjeg Krstovdana

СРБИ ДАНАС СЛАВЕ ВЕЛИКОГ СВЕТИТЕЉА: Обавезно изговорите ову молитву

Foto: Shutterstock

Kornilije je bio Rimljanin i oficir u Kesariji Palestinskoj, kršten od apostola Petra, shodno nebeskom otkrovenju. Kršten od apostola Petra, shodno nebeskom otkrovenju. On je bio prvi od neznabožaca, koji je stupio u crkvu Božju.

Krstivši se, Kornilije ostavi sve i pođe za apostolom Petrom. Ovaj ga apostol docnije postavi za episkopa i posla u neznabožački grad Skipseosis, gde Kornilije sveti pretrpe mnoga beščešća i mučenja Hrista radi, no silom Božjom sruši hram Apolonov i krsti kneza toga grada Dimitrija i 277 neznabožaca.

Preduznav od Boga dan svoje smrti, on prizva sve hrišćane, posavetova ih, pomoli se Bogu za njih, i mirno se predstavi Gospodu.

Vremenom njegov grob je bio zaboravljen i zapušten, ali svetac se javi episkopu Troadskom Siluanu i objavi mu grob svoj, i naredi da tu podigne crkvu.

Episkop to izvrši uz pomoć bogatog građanina Evgenija. Od moštiju sv. Kornilija desila su se brojna čuda.

Predanje kaže da se danas valja u crkvi pomoliti ovim rečima za zdravlje, a svedočenja vernika govore da su se nad njegovim moštima izlečili i oni teško bolesni:

„Sveti sveštenomušeniče, podari mir, blagostanje i zdravlje mojim bližnjima.“

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

OVO JE ZA NAS SVETO MESTO: Premijer Macut na Krfu na obeležavanju 109 godina od iskrcavanja srpske vojske
Društvo

0 2

"OVO JE ZA NAS SVETO MESTO": Premijer Macut na Krfu na obeležavanju 109 godina od iskrcavanja srpske vojske

MI se danas nalazimo na delu bratske zemlje Grčke na kojem je pre 109 godina vaskrsla naša Srbija - mesto gde smo mi koji smo bili umrli, a zatim se oporavili, dobili novu snagu i blagoslov, i na kraju pobedonosno umarširali i oslobodili našu napaćenu otadžbinu. Ovo je za nas sveto mesto. Mesto umiranja izgladnele i napaćene srpske vojske koja je prešla Albansku golgotu povlačeći se prema ostrvu Krf.

25. 09. 2025. u 13:19

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OVO JE ZA NAS SVETO MESTO: Premijer Macut na Krfu na obeležavanju 109 godina od iskrcavanja srpske vojske
Društvo

0 2

"OVO JE ZA NAS SVETO MESTO": Premijer Macut na Krfu na obeležavanju 109 godina od iskrcavanja srpske vojske

MI se danas nalazimo na delu bratske zemlje Grčke na kojem je pre 109 godina vaskrsla naša Srbija - mesto gde smo mi koji smo bili umrli, a zatim se oporavili, dobili novu snagu i blagoslov, i na kraju pobedonosno umarširali i oslobodili našu napaćenu otadžbinu. Ovo je za nas sveto mesto. Mesto umiranja izgladnele i napaćene srpske vojske koja je prešla Albansku golgotu povlačeći se prema ostrvu Krf.

25. 09. 2025. u 13:19

Politika
Tenis
Fudbal
VELIKA MIRNA ŠETNJA! U nedelju, 28. septembra, širom Srbije za jedinstvo i mir

VELIKA MIRNA ŠETNjA! U nedelju, 28. septembra, širom Srbije za jedinstvo i mir