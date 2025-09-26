SRBI DANAS SLAVE VELIKOG SVETITELJA: Obavezno izgovorite ovu molitvu
SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave dan Svetog sveštenomučenika Kornilija, poznatog i kao Pretpraznik Vozdviženja, jesenjeg Krstovdana
Kornilije je bio Rimljanin i oficir u Kesariji Palestinskoj, kršten od apostola Petra, shodno nebeskom otkrovenju. Kršten od apostola Petra, shodno nebeskom otkrovenju. On je bio prvi od neznabožaca, koji je stupio u crkvu Božju.
Krstivši se, Kornilije ostavi sve i pođe za apostolom Petrom. Ovaj ga apostol docnije postavi za episkopa i posla u neznabožački grad Skipseosis, gde Kornilije sveti pretrpe mnoga beščešća i mučenja Hrista radi, no silom Božjom sruši hram Apolonov i krsti kneza toga grada Dimitrija i 277 neznabožaca.
Preduznav od Boga dan svoje smrti, on prizva sve hrišćane, posavetova ih, pomoli se Bogu za njih, i mirno se predstavi Gospodu.
Vremenom njegov grob je bio zaboravljen i zapušten, ali svetac se javi episkopu Troadskom Siluanu i objavi mu grob svoj, i naredi da tu podigne crkvu.
Episkop to izvrši uz pomoć bogatog građanina Evgenija. Od moštiju sv. Kornilija desila su se brojna čuda.
Predanje kaže da se danas valja u crkvi pomoliti ovim rečima za zdravlje, a svedočenja vernika govore da su se nad njegovim moštima izlečili i oni teško bolesni:
„Sveti sveštenomušeniče, podari mir, blagostanje i zdravlje mojim bližnjima.“
