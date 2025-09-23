PRVA JESENJA PROGNOZA NEDELJKA TODOROVIĆA: Ovo će biti najhladniji dani - meteorolog otkrio kada nas očekuje prvi sneg

U LEPOTI jeseni uživaćemo sve do 21. decembra, kada nam stiže zima.

O tome kakvo nas vreme očekuje narednih dana govorio je meteorolog Nedeljko Todorović.

- U toku je septembar sa letnjim temperaturama, odnosno pozno leto. Sa narednim zahlađenjem ući ćemo u pravu jesen. Temperatura će od srede početi da pada iz dana u dan za po 3 do 4 stepena. U sredu bi takođe oslabio ovaj jugoistočni vetar. Najhladniji dani biće od petka do ponedeljka - objasnio je Todorović.

On je dodao da će kiše u severnom delu Srbije biti relativno malo, dok će više padavina pogoditi južni deo zemlje.

- Nisu u pitanju velike količine i obilne padavine, tako i u Beogradu - istakao je meteorolog.

Od petka drastično zahlađenje

Prema njegovim rečima, u većem delu Srbije u narednim danima jutra i večeri biće hladniji.

- Od petka, subote je gotovo, krećemo sa jaknama i džemperima. U oktobar ćemo ući sa temperaturama u proseku za to doba godine - rekao je Todorović.

Govoreći o Miholjskom letu, meteorolog je pojasnio:

- Miholjsko leto je kada je temperatura iznad proseka za nekih 2 do 3 stepena. Učestalost tog vremena je najveća između 7. i 12. oktobra. Ne verujem da će u prvih nedelju dana biti ispunjen taj kriterijum. Pojava letnjih temperatura do 25 stepeni je karakteristična za oktobar, u Beogradu je srednji datum pojave kada se javlja 13. oktobar. Realno je da se do tad pojave, što je povezano i sa Miholjskim letom, ali nije sigurno.

Prvi sneg već u oktobru

Todrović je podsetio i na prosečne datume prvog snega, a prethodno napomenuo da je oktobar, zajedno sa februarom i septembrom, mesec sa najmanjim brojem padavina.

- 23. novembar je srednji datum za pojavu prvog snega, sa verovatnoćom od 50 posto, pa može da se računa da će ga tada biti, ali ne garantujem. U planinskim delovima do pojave snega može doći već krajem oktobra - zaključio je on.

