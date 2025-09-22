„Gradska čistoća“ spaja tradiciju i ekologiju na Olimpijadi starih sportova u Ostružnici

PROTEKLOG vikenda u dvorištu Osnovne škole „Karađorđe“ u Ostružnici je održana jedinstvena manifestacija – Olimpijada starih sportova, koja je okupila brojne meštane, goste, školarce, te učesnike sportske Olimpijade iz različitih krajeva naše zemlje.

Foto: Gradska čistoća

Ovaj događaj tradicionalno organizuje Udruženje građana „Ostružnica“, uz podršku Gradske Opštine „Čukarica“ i Sportske organizacije „Čukarica“, koji su prepoznali značaj čuvanja kulturnog nasleđa i jačanja duha zajedništva. Glavni cilj manifestacije je da se ožive stare sportske discipline – od nadvlačenja konopca, trčanja u džaku, do nadmetanja u snazi, brzini i spretnosti. Ove igre, nekad sastavni deo svakodnevice, danas predstavljaju simbol druženja, radosti i zdravog takmičarskog duha.

Na manifestaciji je svoje mesto našla i ekipa Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje JKP „Gradska čistoća“ Beograd, koja je svim posetiocima a posebno najmlađim školarcima ponudila svoje ekološko-edukativne programe, među kojima su i informacije o radu preduzeća, kao i ovog Odeljenja koje takođe tradicionalno sprovodi takmičenja školaraca kroz svoj čuveni „Eko-kviz“ gde se učenici osnovnih škola širom zemlje nadmeću u savremenim znanjima o ekologiji i zaštiti životne sredine, ali i sportskim disciplinama koje u sebi sadrže elemente kako starih tako i novih sportova, a u sebi nose i nezaobilazan ekološki predznak.

„Gradska čistoća“ je ovog septembarskog vikenda sa zadovoljstvom bila deo manifestacije gde su se uspešno spojili duh starih vremena, vrednosti poput solidarnosti i čestitosti, sa novim ekološkim temama, brigom o zajednici, ali ekologiji i zaštiti životne sredine.