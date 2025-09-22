„Gradska čistoća“ spaja tradiciju i ekologiju na Olimpijadi starih sportova u Ostružnici
PROTEKLOG vikenda u dvorištu Osnovne škole „Karađorđe“ u Ostružnici je održana jedinstvena manifestacija – Olimpijada starih sportova, koja je okupila brojne meštane, goste, školarce, te učesnike sportske Olimpijade iz različitih krajeva naše zemlje.
Ovaj događaj tradicionalno organizuje Udruženje građana „Ostružnica“, uz podršku Gradske Opštine „Čukarica“ i Sportske organizacije „Čukarica“, koji su prepoznali značaj čuvanja kulturnog nasleđa i jačanja duha zajedništva. Glavni cilj manifestacije je da se ožive stare sportske discipline – od nadvlačenja konopca, trčanja u džaku, do nadmetanja u snazi, brzini i spretnosti. Ove igre, nekad sastavni deo svakodnevice, danas predstavljaju simbol druženja, radosti i zdravog takmičarskog duha.
Na manifestaciji je svoje mesto našla i ekipa Odeljenja za ekološku edukaciju i informisanje JKP „Gradska čistoća“ Beograd, koja je svim posetiocima a posebno najmlađim školarcima ponudila svoje ekološko-edukativne programe, među kojima su i informacije o radu preduzeća, kao i ovog Odeljenja koje takođe tradicionalno sprovodi takmičenja školaraca kroz svoj čuveni „Eko-kviz“ gde se učenici osnovnih škola širom zemlje nadmeću u savremenim znanjima o ekologiji i zaštiti životne sredine, ali i sportskim disciplinama koje u sebi sadrže elemente kako starih tako i novih sportova, a u sebi nose i nezaobilazan ekološki predznak.
„Gradska čistoća“ je ovog septembarskog vikenda sa zadovoljstvom bila deo manifestacije gde su se uspešno spojili duh starih vremena, vrednosti poput solidarnosti i čestitosti, sa novim ekološkim temama, brigom o zajednici, ali ekologiji i zaštiti životne sredine.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UMRO VELIKI GLUMAC Petrovci: "Albanci me zvali 'srpski špijun', a kad treba - 'patriota'! Znam šta sam - nikad me niko nije kupio"
GLUMAC i profesor glume Enver Petrovci preminuo je danas u 72. godini, a jednu od poslednjih uloga odigrao je između ostalog u filmu "Ruski konzul", seriji "Klan", "Južnom vetru", "Senkama nad Balkanom", "Boljem životu"...
22. 09. 2025. u 16:07
Komentari (0)