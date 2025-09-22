Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice

Kao lider na tržištu Srbije i kompanija koja više od dve decenije donosi inovacije u domove svojih kupaca, Tehnomanija i ovog puta postavlja nove standarde.

Foto: Promo

Predstavljajući kampanju „Nova Energija“, Tehnomanija spaja snagu mladih generacija, sportski duh i vrednosti koje inspirišu.

Novo lice kompanije je Nikola Simić, mladi plivač i reprezentativac Srbije.

Njegova priča nije samo sportska, to je priča o istrajnosti, disciplini i veri da se svaki cilj na kome istraješ može dostići.

Snaga koja inspiriše

Nikola je simbol vrednosti koje neguje Tehnomanija: upornost, snaga, pamet i disciplina.

Od trka iz bazena do postizanja akademskih obaveza, Nikola svakodnevno dokazuje da se uspeh gradi strpljenjem i hrabrošću.

Tehnomanija prepoznaje upravo tu snagu nove generacije – energiju koja pokreće društvo napred i inspiriše ljude svih uzrasta. Zato je Nikola postao lice kampanje „Nova Energija“ jer je njegovo ime sinonim za istrajnost, talenat i veru u budućnost.