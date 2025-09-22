Društvo

Tehnomanija i Nikola Simić – Nova Energija koja pomera granice

Промо

22. 09. 2025. u 16:00

Kao lider na tržištu Srbije i kompanija koja više od dve decenije donosi inovacije u domove svojih kupaca, Tehnomanija i ovog puta postavlja nove standarde.

Техноманија и Никола Симић – Нова Енергија која помера границе

Foto: Promo

Predstavljajući kampanju „Nova Energija“, Tehnomanija spaja snagu mladih generacija, sportski duh i vrednosti koje inspirišu.

Novo lice kompanije je Nikola Simić, mladi plivač i reprezentativac Srbije.

Njegova priča nije samo sportska, to je priča o istrajnosti, disciplini i veri da se svaki cilj na kome istraješ može dostići.

Snaga koja inspiriše

Nikola je simbol vrednosti koje neguje Tehnomanija: upornost, snaga, pamet i disciplina.

Od trka iz bazena do postizanja akademskih obaveza, Nikola svakodnevno dokazuje da se uspeh gradi strpljenjem i hrabrošću.

Tehnomanija prepoznaje upravo tu snagu nove generacije – energiju koja pokreće društvo napred i inspiriše ljude svih uzrasta. Zato je Nikola postao lice kampanje „Nova Energija“ jer je njegovo ime sinonim za istrajnost, talenat i veru u budućnost.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro
Društvo

0 1

KAMERA KOJA I DALJE DIKTIRA PRAVILA IGRE – Huawei Pura 80 Pro

Nova Huavei Pura 80 serija konačno donosi ono što su korisnici najviše čekali – potpuni pristup svim aplikacijama. YouTube, Facebook, Instagram, Netflix, Gmail i sve popularne bankarske aplikacije sada su dostupne zahvaljujući AppGallery prodavnici aplikacija, a korisnicima pružaju iskustvo bez ograničenja.

22. 09. 2025. u 16:01

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!