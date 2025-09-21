SUTRA PAKLEN DAN U SRBIJI: Ovo je detaljna prognoza za sledeću nedelju
U SRBIJI će sutra, posle prohladnog jutra, tokom dana biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, pa će najviša dnevna temperatura iznositi od 29 do 33 stepena.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), ujutro će biti prohladno, naročito u jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji, s najnižom temperaturom od osam do 20 stepeni Celzijusa.
U toku dana biće sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, s vetrom slabim i umerenim, u košavskom području povremeno jakim, južnim i jugoistočnim, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.
I u Beogradu će sutra biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar, dok će najniža temperatura biti od 14 do 20, a najviša oko 32 stepena.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana (do ponedeljka, 29. septembra), u utorak (23. septembra) biće pretežno sunčano, jutro van košavskog područja prohladno, a tokom dana veoma toplo za poslednju dekadu septembra sa maksimalnom temperaturom od 29 do 33 stepena.
Od srede (24.09.) do kraja sedmice (28.09.) temperatura će biti u svakodnevnom i postepenom padu, a uz promenljivu oblačnost povremeno se očekuju i kratkotrajne padavine, prvo u Vojvodini i zapadnoj Srbiji, a zatim i u ostalim krajevima.
Košava (jak jugoistočni vetar sa olujnim udarima na jugu Banata i u donjem Podunavlju) duvaće u periodu od četvrtka do subote, dok će u nedelju (28. septembra) vetar biti u slabljenju.
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
