OČEKUJE NAS NOVI TEMPERATURNI OBRT: Nakon kratkotrajnog zahlađenja živa skače i do 33 podeoka, evo i kad

NAKON kratkotrajnog zahlađenja, Srbija će imati vedro i stabilno vreme. Maksimalne temperature tokom vikenda oko 30°C, a početkom sledeće nedelje i do 33°C, uz jak jugoistočni vetar.

Foto Shutterstock

Nakon kratkotrajnog zahlađenja, Srbiju narednih dana očekuje sve toplije vreme.

Pod uticajem anticiklona biće vedro i vrlo stabilno.

Sa severa Afrike očekuje se priliv vrlo tople vazdušne mase.

Hladna jutra očekuju se do subote, a od nedelje i jutra će otopliti, naročito u košavskom području gde će jugoistočni vetar imati fenski efekat.

Već za vikend maksimalna temperatura u većini predela biće oko 30 stepeni.

Najtoplije će biti početkom sledeće sedmice, maksimalna temperatura u ponedeljak i utorak biće i do 32-33°C.

Jugoistočni vetar u košavskom području imaće olujne udare.

U sredu se očekuje naoblačenje i to će biti uvod u promenu vremena.

Uveče u severnim i zapadnim, a u četvrtak i u ostalim predelima naoblačenje i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz jak severozapadni vetar.

Od četvrtka osetno svežije, maksimalna temperatura biće u padu i za više od 10 stepeni.

(Telegraf)