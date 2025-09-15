Društvo

NAJLEPŠE SLIKE SA SKUPOVA PROTIV BLOKADA: Građani pokazali jedinstvo (FOTO)

В.Н.

15. 09. 2025. u 17:35

VIŠE od 145.000 građana u subotu je disalo kao jedan, bez ijednog jedinog incidenta i svi sa istim ciljem - da se normalno živi, radi, uči, školuje, bez nasilja i podela u narodu, da nam svima bude bolje a da Srbija samo napreduje i cveta.

Novosti

Novosti

To je bila poruka skoro 150.000 ljudi iz svih krajeva Srbije koji su bez ijednog incidenta blokaderima održali čas iz pristojnosti, dostojanstva, poštovanja, i iznad svega rodoljublja i ljubavi prema Srbiji koja zaslužuje mnogo više i bolje od paljenja, uništavanja, vređanja...

Novosti

Nepregledne kolone građana koje su umesto maski, baklji i kamenica razvile samo zastave Srbije, jasno su poručile da je dosta i blokada i nasilja, ali vršljanja sa strane po Srbiji. 

Novosti

Iz svih krajeva Srbije poslata je poruka jedinstva, da je narod jedan i nedeljiv i da je ljubav prema otadžbini iznad svega.

Pogledajte fotografije:

