KORENI ZOVU: Mikica iz Italije donosi najbolju picu u Smederevo

BITI srpski pica majstor u zemlji gde je taj specijalitet nastao nije bilo nimalo lako. Ipak, za dobru pizzu daleko se čuje, tako je Mikica Živković više od decenije osvajao nepca Italijana, a danas tajnu prave italijanske kuhinje deli sa svojim sugrađanima u Smederevu.

Foto: Printskrin

Mikica je 2000. godine otišao u Italiju, kao i mnogi naši ljudi, tražeći bolji život koji je tada u Srbiji bio teško dostižan. „Počeo sam u građevini, kao većina nas kad odemo tamo, dok nisam naučio jezik i upoznao ljude“, priseća se. Ubrzo mu se pridružila supruga Marina, sa kojom je zasnovao porodicu i dobio dve ćerke i sina. Upravo tada dolazi trenutak preokreta. Marina je počela da radi u piceriji, a iskustva koja je sticala delila je sa Mikicom. Tako se rodila njihova zajednička ljubav prema gastronomiji, i ubrzo su otvorili sopstveni restoran.

„Naša picerija bila je u banjskom gradiću sa pet prirodnih izvora i stalno je bilo gostiju iz cele Italije. Imali smo 500 mesta i restoran je radio punim kapacitetom. Posao je toliko rastao da smo morali da zaposlimo još sedmoro radnika. Klijenata je bilo i leti i zimi, gotovo da nismo znali šta je odmor.“

Ipak, uspeh nije svima bio po volji. „Kad sam kupio bolji auto, komšije su odmah počele: ‘Odakle njemu pare? Sigurno ne radi pošteno.’ Nisu mogli da prihvate da jedan Srbin uspe u ugostiteljstvu“, priseća se Mikica.

A onda je pandemija sve promenila. Ograničenja i zatvaranja uništili su posao, kriminal je buknuo, a Živkovići su počeli da razmišljaju o povratku u Srbiju. „Kap koja je prelila čašu i bila je pljačka. Šteta od 15.000 evra nikad mi nije nadoknađena. Najteže mi je bilo kad su ćerke plakale i drhtale od stresa dok su karabinjeri hladno zapisivali izjave i rekli: ‘Šta ćeš, to su ti sunarodnici uradili.’„Bes, nemoć i tuga koja su me tada obuzeli teško se mogu opisati“, priseća se Mikica, i ističe da je upravo taj događaj pokazao da je povratak u Srbiju bila ispravna odluka.

Danas Mikica i Marina već pet godina uspešno vode piceriju „BELLA CIAO“ u Smederevu, a mnogi Smederevci i gosti iz inostranstva tvrde da u Podunavskom okrugu nema bolje pice.