Društvo

OD SUBOTICE PA DO VRANJA: 145.000 građana kao jedno - moćne slike sa skupova protiv blokada (FOTO)

В.Н.

14. 09. 2025. u 15:57

VIŠE od 145.000 građana sinoć je disalo kao jedan, bez ijednog jedinog incidenta i svi sa istim ciljem - da se normalno živi, radi, uči, školuje, bez nasilja i podela u narodu, da nam svima bude bolje a da Srbija samo napreduje i cveta.

ОД СУБОТИЦЕ ПА ДО ВРАЊА: 145.000 грађана као једно - моћне слике са скупова против блокада (ФОТО)

Novosti

Više od 145.000 građana sinoć je disalo kao jedan, bez ijednog jedinog incidenta i svi sa istim ciljem - da se normalno živi, radi, uči, školuje, bez nasilja i podela u narodu, da nam svima bude bolje a da Srbija samo napreduje i cveta.

Novosti

To je bila poruka skoro 150.000 ljudi iz svih krajeva Srbije koji su bez ijednog incidenta blokaderima održali čas iz pristojnosti, dostojanstva, poštovanja, i iznad svega rodoljublja i ljubavi prema Srbiji koja zaslužuje mnogo više i bolje od paljenja, uništavanja, vređanja...

Novosti

Nepregledne kolone građana koje su umesto maski, baklji i kamenica razvile samo zastave Srbije, jasno su poručile da je dosta i blokada i nasilja, ali vršljanja sa strane po Srbiji. 

Novosti

Iz svih krajeva Srbije poslata je poruka jedinstva, da je narod jedan i nedeljiv i da je ljubav prema otadžbini iznad svega.

Pogledajte fotografije:

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

Novosti

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja
Panorama

0 0

U ČEMU JE TAJNA INDIJSKE DIJETE: Mršavljenje bez gladovanja

Indijke spadaju među najlepše žene na svetu i redovno su u samom vrhu na izboru za mis sveta. Primetno je da imaju vitku liniju, čak i u zrelim i poznim godinama, zahvaljujući ishrani i začinima koje koriste. A kad i nabace koji kilogram, Indijke sporovode dijetu koja ne uključuje gladovanje, pad energije i beskrajna odricanja.

13. 09. 2025. u 18:03

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ISHODI TUŽBI PROTIV NATO KRAJEM GODINE Aleksić: Pri kraju postupak za prve slučajeve obolelih zbog uranijuma (FOTO)
Društvo

0 1

ISHODI TUŽBI PROTIV NATO KRAJEM GODINE Aleksić: Pri kraju postupak za prve slučajeve obolelih zbog uranijuma (FOTO)

VIŠE od četvrt veka nakon NATO bombardovanja 1999. godine, pravosudna bitka za naknadu štete zbog posledica upotrebe municije sa osiromašenim uranijumom ulazi u sudske faze čiji se ishodi iščekuju sa nestrpljenjem. Advokat Srđan Aleksić iz Niša, zajedno sa timom domaćih i međunarodnih eksperata, preuzeo je vodeću ulogu u podnošenju tužbi i zastupanju ljudi obolelih od raka i njihovih porodica, dok se iz Republike Srpske sve glasnije govori o pokretanju sličnih postupaka i kolektivnim zahtevima za obeštećenje.

14. 09. 2025. u 15:47

Politika
Tenis
Fudbal
OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku

OBOŽAVAO JE SRBIJU! Ubijeni saradnik Trampa bio usko povezan sa Srbima - i to kroz košarku