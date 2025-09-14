OD SUBOTICE PA DO VRANJA: 145.000 građana kao jedno - moćne slike sa skupova protiv blokada (FOTO)

VIŠE od 145.000 građana sinoć je disalo kao jedan, bez ijednog jedinog incidenta i svi sa istim ciljem - da se normalno živi, radi, uči, školuje, bez nasilja i podela u narodu, da nam svima bude bolje a da Srbija samo napreduje i cveta.

Više od 145.000 građana sinoć je disalo kao jedan, bez ijednog jedinog incidenta i svi sa istim ciljem - da se normalno živi, radi, uči, školuje, bez nasilja i podela u narodu, da nam svima bude bolje a da Srbija samo napreduje i cveta.

To je bila poruka skoro 150.000 ljudi iz svih krajeva Srbije koji su bez ijednog incidenta blokaderima održali čas iz pristojnosti, dostojanstva, poštovanja, i iznad svega rodoljublja i ljubavi prema Srbiji koja zaslužuje mnogo više i bolje od paljenja, uništavanja, vređanja...

Nepregledne kolone građana koje su umesto maski, baklji i kamenica razvile samo zastave Srbije, jasno su poručile da je dosta i blokada i nasilja, ali vršljanja sa strane po Srbiji.

Iz svih krajeva Srbije poslata je poruka jedinstva, da je narod jedan i nedeljiv i da je ljubav prema otadžbini iznad svega.

Pogledajte fotografije:

