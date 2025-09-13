DANAS I DO 31 STEPEN! Vremenska prognoza za subotu, 13. septembar
UJUTRO po kotlinama i rečnim dolinama mestimično kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom do 31 stepen.
Vremenska prognoza za Srbiju
Na istoku Srbije ujutro i pre podne biće oblačno, ponegde sa slabom, kratkotrajnom kišom.
Duvaće vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak jugoistočni.
Najniža temperatura kretaće se od 11 do 17 stepeni Celzijusa, a najviša od 27 do 31.
Vremenska prognoza za Beograd
Ujutro u nižim delovima grada biće kratkotrajne magle.
Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo, vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, dok će se najniža temperatura kretati od 14 do 17 stepeni, a najviša će dostići oko 30 stepeni.
Vremenska prognoza za naredne dane
Narednih sedam dana - do subote, 20. septembra - u nedelju se očekuje prolazno naoblačenje sa severozapada sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji lokalno mogu biti izraženiji.
U košavskom području duvaće umeren i jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni jugoistočni vetar, koji će uveče oslabiti.
Sledeće sedmice biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se još samo u ponedeljak ujutro i pre podne na istoku i jugu, u sredu na severu Srbije, a u četvrtak ponegde i u ostalim krajevima.
