NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Ovaj deo Srbije večeras na udaru nevremena - pljuskovi s grmljavinom, praćeni jačim vetrom
PREMA najavama RHMZ-a, nakon današnje oblačnosti narednih dana nas očekuje pretežno sunčano vreme uz povremenu oblačnost i kratkotrajne padavine.
Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu vremena. Kako stoji u najavi, tokom večeri u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok će na istoku padati pljuskovi sa grmljavinom, praćeni lokalno jačim padavinama i vetrom.
Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana nas očekuje pretežno sunčano vreme uz povremenu oblačnost i kratkotrajne padavine.
- Tokom večeri umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na istoku i pljuskovima sa grmljavinom pa se u ovim predelima očekuje i lokalno veća količina padavina i jak vetar u zoni najjačih padavina - stoji u najavi RHMZ.
Vreme narednih dana
Kako dalje najavljuju, subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.
U nedelju pre podne novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.
Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije, najavljuje RHMZ.
Preporučujemo
SPREMITE SE ZA PREOKRET: Vreme danas promenljivo oblačno i toplo - očekuje nas i kiša
10. 09. 2025. u 01:00
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)