NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ: Ovaj deo Srbije večeras na udaru nevremena - pljuskovi s grmljavinom, praćeni jačim vetrom

В.Н.

11. 09. 2025. u 18:32

PREMA najavama RHMZ-a, nakon današnje oblačnosti narednih dana nas očekuje pretežno sunčano vreme uz povremenu oblačnost i kratkotrajne padavine.

НАЈНОВИЈЕ УПОЗОРЕЊЕ РХМЗ: Овај део Србије вечерас на удару невремена - пљускови с грмљавином, праћени јачим ветром

Foto: N. Živanović

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je najnoviju najavu vremena. Kako stoji u najavi, tokom večeri u Srbiji se očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, dok će na istoku padati pljuskovi sa grmljavinom, praćeni lokalno jačim padavinama i vetrom.

Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, narednih dana nas očekuje pretežno sunčano vreme uz povremenu oblačnost i kratkotrajne padavine.

- Tokom večeri umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, na istoku i pljuskovima sa grmljavinom pa se u ovim predelima očekuje i lokalno veća količina padavina i jak vetar u zoni najjačih padavina - stoji u najavi RHMZ.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

 

Vreme narednih dana

Kako dalje najavljuju, subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar, a samo će na istoku Srbije biti umereno i potpuno oblačno povremeno sa slabom kišom.

U nedelju pre podne novo prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, a vetar će biti u skretanju na severozapadni.

Sledeće sedmice pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a kratkotrajne padavine očekuju se u ponedeljak na jugoistoku, u sredu uglavnom na severu Srbije, najavljuje RHMZ.

