NESTAO VLADIMIR U LOZNICI: Poslednji put viđen sinoć na parkingu marketa kada mu se gubi svaki trag

Foto: Printscreen Instagram/drinamedia

Vladimir Tanić nestao je sinoć oko 22 časa u Loznici.

Kako se navodi u apelu, Vladimir je poslednji put viđen na parkingu marketa Maksi, dok je na sebi imao crvenu majicu i plave farmerice, prenosi portal "drinamedia".

- Molimo sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika - navodi u apelu.

(Drina medija)