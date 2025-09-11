Društvo

NESTAO VLADIMIR U LOZNICI: Poslednji put viđen sinoć na parkingu marketa kada mu se gubi svaki trag

В.Н.

11. 09. 2025. u 16:49

MOLIMO sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika.

НЕСТАО ВЛАДИМИР У ЛОЗНИЦИ: Последњи пут виђен синоћ на паркингу маркета када му се губи сваки траг

Foto: Printscreen Instagram/drinamedia

Vladimir Tanić nestao je sinoć oko 22 časa u Loznici. 

Kako se navodi u apelu, Vladimir je poslednji put viđen na parkingu marketa Maksi, dok je na sebi imao crvenu majicu i plave farmerice, prenosi portal "drinamedia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Drina Media (@drinamedia)

- Molimo sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika - navodi u apelu. 

(Drina medija)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)