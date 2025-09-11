NESTAO VLADIMIR U LOZNICI: Poslednji put viđen sinoć na parkingu marketa kada mu se gubi svaki trag
MOLIMO sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika.
Vladimir Tanić nestao je sinoć oko 22 časa u Loznici.
Kako se navodi u apelu, Vladimir je poslednji put viđen na parkingu marketa Maksi, dok je na sebi imao crvenu majicu i plave farmerice, prenosi portal "drinamedia".
- Molimo sve koji imaju bilo kakva saznanja da se jave najbližoj policijskoj stanici u Republici Srpskoj, Srbiji, BiH ili redakciji portala Objektivno iz Zvornika - navodi u apelu.
(Drina medija)
