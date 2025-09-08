REŠENA MISTERIJA: Evo da li je ablendovanje drugim vozačima u saobraćaju dozvoljeno u Srbiji

NA TAJ način vozači upozoravaju ostale učesnike u saobraćaju da je u blizini policijska patrola ili radar.

Foto: V. Danilov

Metoda kojom vozači „komuniciraju“ u saobraćaju jeste i ablendovanje ili blicanje farovima. Na taj način vozači upozoravaju ostale učesnike u saobraćaju da je u blizini policijska patrola ili radar nakon čega vozači usporavaju.

Postavlja se pitanje da li je ablendovanje Zakonom zabranjeno, a pravu informaciju o tome dao je Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja. Kako objašnjava Okanović, ablendovanje je dozvoljeno, a čak je i korisno.

- U Srbiji to nije zabranjeno, nema ni kazne. Sa druge strane, bitno je da vozači uspore, e sad da li su usporili zato što su upozoreni od strane drugog vozača ili su videli sami policiju to je manje važno - kaže Okanović i dodaje:

- Svrha svake radarske kontrole jeste da se na tom mestu uspori saobraćaj tako da je ablendovanje dobra stvar i sa aspketa bezbednosti u saobraćaju korisna - rekao je Damir Okanović.

(Alo)

