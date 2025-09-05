"USLEDIĆE JOŠ POTRESA" Niz zemljotresa u Srbiji, seizmolog objašnjava šta dalje, pa spomenula i Beograd

JAK zemljotres magnitude 4.4 stepeni Rihtera pogodio je danas Sjenicu, a snažan potres osetio se širom Srbije. Usledilo je potom nekoliko slabijih potresa. Seizmolog Slavica Radovanović otkriva šta možemo da očekujemo narednih dana, kao i da li ima bojazni da se isti scenario dogodi i u Beogradu.

Foto: Ilustracija/Unsplash

Kako navodi Slavica Radovanović, kada govorimo o današnjem potresu, realna magnituda je da je on bio 4.1 stepena Rihtera jer, kako objašnjava, uvek u prvom trenutku magnituda doživi korekciju, pa je navela kakve sve posledice od ovakvog udara možemo očekivati.

"Možemo i u narednim danima da očekujemo potrese"

- Ova jačina o kojoj mi govorimo je na samoj granici da izazove minimalna oštećenja. Oštećenja o kojima govorimo moguća su samo na onim objektima koji su već stari - objasnila je Radovanovićeva, pa dodala kako se sam potres dogodio usled porasta seizmičke aktivnosti u čitavom našem regionu, te objasnila šta nas čeka narednih dana.

- Odmah nakon ovog prvog potresa, usledio je i manji od oko 2.1 stepeni Rihtera. Možemo i u narednim danima da očekujemo potrese. Ono što je karakteristično za ovaj region u Srbiji koji je zadesio potres, a prema iskustvu od ranije, jeste da se zemljotresi ovde zadržavaju, odnosno, produžavaju, pa samim tim, možemo da ih očekujemo i narednih dana. To je, zapravo, produžena seizmička aktivnost koja je karakteristična za ovaj deo Srbije - ističe dalje seizmolog.

Tri raseda duž Beograda

Seizmolog ipak navodi kako nas ovde ne očekuju nikakve katastrofe, ali da možemo da očekujemo zemljotrese, pa objasnila kakvo stanje je sa Beogradom kada su potresi u pitanju.

- Na samoj teritoriji Beograda nema raseda, pa samim tim nema ni osnova da govorimo o nekim jakim zemljotresima. Međutim, postoje tri raseda oko i blizu glavnog grada, a gde su se i u prošlosti dešavali zemljotresi i koji se prostiru u potezu sever-jug. Prvo, imamo rased kod Braće Jerković, zatim drugi rased kod Barajeva, gde je veći potencijal za pojavu jačih zemljotresa, dok je treći rased prema Smederevu, na istoku, a gde su mogući zemljotresi - objašnjava seizmolog Radovanović za Telegraf.

Podsetimo, zemljotres jačine 4.4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je nešto pre 14.45 časova, Goliju, područje Sjenice. Dvadesetak minuta kasnije usledio je još jedan, slabiji potres magnitude 2, a za manje od sat i po od prvog zabeležen je i treći zemljotres na istom mestu, magnitude 1.9.

Kako građani javljaju, podrhtavanje tla se osetilo u Novom Pazaru, Trsteniku, Čačku, Kraljevu, Užicu, Kragujevcu, Ljigu, Jagodini, Aleksincu, Aranđelovcu, Nišu, Pančevu, pa čak i u Beogradu i Skoplju!

