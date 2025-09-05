OVAKO POSLE DVE GODINE ZAROBLJENIŠTVA IZGLEDA SRPSKI DRŽAVLJANIN: Hamas objavio snimak Alona Ohela (VIDEO)
TERORISTIČKA grupa Hamas danas je objavila video-snimak na kojem su prikazani taoci Alon Ohel, državljanin Srbije, i Gaj Gilboa-Dalal, koji su proveli 700 dana u zatočeništvu te grupe od otmice 7. oktobra 2023. godine.
Video je objavljen u trenutku kada je najavljena velika nova izraelska ofanziva u Gazi, gde Gilboa-Dalal u snimku kaže da se nalazi, prenosi Tajms of Izrael.
Zvaničnici odbrane su upozorili da će operacija preuzimanja zarobljenika dodatno ugroziti njihove živote, a Forum porodica zarobljenih i nestalih danas je pozvao vladu da obezbedi dogovor o oslobađanju talaca, umesto da nastavi sa novom kampanjom.
Porodica Gilboa-Dalala je odobrila objavljivanje 28-sekundnog isečka iz dužeg video-snimka, u kojem on kaže da je 28. avgust 2025. godine i da ga drži Brigada Iz ad-Din al-Kasam iz Hamasa u Gazi.
Snimak koji je Hamas objavio danas je prvi put da je Ohel viđen na video-snimku od kada su on, Gilboa-Dalal i još 249 ljudi zarobljeni tokom napada koji je Hamas izveo 7. oktobra 2023. godine na Izrael.
(Tanjug)
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)