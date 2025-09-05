Društvo

OVAKO POSLE DVE GODINE ZAROBLJENIŠTVA IZGLEDA SRPSKI DRŽAVLJANIN: Hamas objavio snimak Alona Ohela (VIDEO)

В. Н.

05. 09. 2025. u 15:05

TERORISTIČKA grupa Hamas danas je objavila video-snimak na kojem su prikazani taoci Alon Ohel, državljanin Srbije, i Gaj Gilboa-Dalal, koji su proveli 700 dana u zatočeništvu te grupe od otmice 7. oktobra 2023. godine.

ОВАКО ПОСЛЕ ДВЕ ГОДИНЕ ЗАРОБЉЕНИШТВА ИЗГЛЕДА СРПСКИ ДРЖАВЉАНИН: Хамас објавио снимак Алона Охела (ВИДЕО)

Foto: Privatna arhiva

Video je objavljen u trenutku kada je najavljena velika nova izraelska ofanziva u Gazi, gde Gilboa-Dalal u snimku kaže da se nalazi, prenosi Tajms of Izrael.

Zvaničnici odbrane su upozorili da će operacija preuzimanja zarobljenika dodatno ugroziti njihove živote, a Forum porodica zarobljenih i nestalih danas je pozvao vladu da obezbedi dogovor o oslobađanju talaca, umesto da nastavi sa novom kampanjom.

Porodica Gilboa-Dalala je odobrila objavljivanje 28-sekundnog isečka iz dužeg video-snimka, u kojem on kaže da je 28. avgust 2025. godine i da ga drži Brigada Iz ad-Din al-Kasam iz Hamasa u Gazi.

Snimak koji je Hamas objavio danas je prvi put da je Ohel viđen na video-snimku od kada su on, Gilboa-Dalal i još 249 ljudi zarobljeni tokom napada koji je Hamas izveo 7. oktobra 2023. godine na Izrael.

(Tanjug)

