Plava dvorana Sava Centra spremna za novu sezonu događaja

04. 09. 2025. u 16:00

SVEČANIM koktelom u foajeu Plave dvorane, a potom i specijalnom projekcijom kultnog filma “Maratonci trče počasni krug”, Sava Centar obeležio je početak nove sezone i godinu dana od ponovnog otvaranja najveće koncertne, kongresne, bioskopske i pozorišne dvorane u regionu.

Filmski vikend u Sava Centru/ Foto: Jakov Simović i Jelena Babić


Kao i 3. septembra prošle godine, Plava dvorana ugostila je veliki broj poznatih ličnosti iz sveta kulture, zabave i javnog života prestonice. 

- Za samo godinu dana, 400 hiljada ljudi uživalo je u više od 100 nezaboravnih događaja. Svetla ove pozornice obasjavala su pozorišne trupe, simfonijske orkestre, pevače i glumce – i svaki od tih trenutaka učinio je da zasijaju malo jače u srcima publike. Jer i kultura je kao svetlost – što je više delimo, ona postaje jača i obasjava šire - rekla je Kristina Milinčić, generalna direktorka Sava Centra i dodala da je Plava dvorana mnogo više od prostora –ona spaja generacije i podseća nas koliko je kultura važna, ne samo za grad, već i za dušu svakoga od nas.

Kristina Milinčić - generalna direktorka Sava Centra/ Foto: Jakov Simović i Jelena Babić

Nastavljajući u istom ritmu, druga sezona u Plavoj dvorani donosi više od 50 događaja do kraja godine koji se ne smeju propustiti - regionalni velikani, međunarodni spektakli i večni klasici – sve pod jednim krovom. 

Prva zvezda nove sezone biće Ana Bekuta, jedna od najtrajnijih folk-pop ikona Srbije, sa dva uzastopna koncerta, koji će obeležiti četrdeset godina njene karijere – 6. i 7. septembra. Jubilarnih 20 godina postojanja obeležiće i grupa Lexington, sa tri koncerta u Plavoj dvorani, 25, 26. i 27. septembra. U septembru (12-14.9.) publiku takođe očekuje i prvi filmski vikend - revija najboljih bioskopskih ostvaranja, sa čak tri projekcije dnevno.

Video osvrt na prvu sezonu Plave dvorane/ Foto: Jakov Simović i Jelena Babić

Devetog oktobra, scena će se zatresti pod težinom Orfove Carmine Burane, pod dirigentskom palicom maestra Bojana Suđića, a u izvođenju orkestra Srpske filharmonije. A onda, kao dokaz da visoka i popularna kultura više nisu odvojene kategorije, dvorana će se 7. oktobra prepustiti Synthonyju – fuziji EDM-a, živog orkestra i vizuelnog spektakla. 

U narednim mesecima, na velikoj sceni Plave dvorane smenjivaće se istaknuta imena domaće i regionalne muzičke scene – Amira Medunjanin, Josipa Lisac, Kerber, Indexi, Toni Cetinski, Željko Samardžić, Emina Jahović, Miroslav Ilić…  

Koktel u foajeu Plave dvorane/ Foto: Jakov Simović i Jelena Babić

Na programu su i međunarodne zvezde - princ grčkog melosa Konstantinos Argyros, održaće koncert 12. oktobra, a svetski poznata baletska trupa Igora Moiseyeva nastupiće 8. i 9. novembra. Istog meseca, biće održan i pravi muzičko-scenski spektakl Michael®, posvećen kralju popa Majklu Džeksonu, dok će januar obeležiti Don Žuan, legendarni francusko-kanadski mjuzikl.  

Foto: Марко Спалевић, ПР менаџер Сава Центра представио програм нове сезоне/ Фото: Јаков Симовић и Јелена Бабић

Plava dvorana Sava Centra i u novoj sezoni nastavlja da bude epicentar kulturnih i muzičkih dešavanja, očaravajući publiku svih generacija, veštim kombinovanjem nostalgije i ambicije, sećanja i novina. 

Za više informacija posetite savacentar.rs/dogadjaji-u-plavoj-dvorani. Ulaznice za sve najavljene događaje su već u prodaji. 

