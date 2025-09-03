MOĆNA MOLITVA ZA BLAGOSLOV DECE: Ovo svaki roditelj treba da uvrsti u svoje molitveno pravilo
MOLITVA za blagoslov dece je jedna molitvi koju svaki roditelj treba da uvrsti u svoje molitveno pravilo.
Ova molitva se, takođe, može čitati i u toku dana.
Gospode Isuse Hriste, Sine Božiji, radi molitava Prečiste Tvoje Matere usliši mene, nedostojnog slugu Tvoga (ime). Gospode, u milostivoj vlasti Tvojoj pomiluj čeda moja (imena) i spasi ih radi slave imena Tvoga.
Gospode, oprosti im sva sagrešenja voljna i nevoljna, koja su ona učinila pred Tobom. Gospode, uputi ih na pravi put zapovesti Tvojih i razum njihov prosveti svetlošću Tvojom, za spasenje duša i isceljenje tela. Gospode, blagoslovi ih na svakom mestu vladavine Tvoje, sačuvaj ih silom Časnog i Životvornog Krsta Tvoga, pod pokrovom Tvojim svetim, od metka koji leti, od strele, mača, ognja, od smrtonosne rane, od vodenog potopa i naprasne smrti. Gospode, ogradi ih od svih vidljivih i nevidljivih neprijatelja, od svake bede, zla, nesreće, izdajstva i ropstva. Gospode, isceli ih od svake bolesti i rane, od svake muke, i olakšaj njihove duševne patnje. Gospode, daruj im blagodat Duha Tvoga Svetoga, dug život, zdravlje i čednost; da požive u svakoj pobožnosti i vrlini, u miru i slozi sa vlastima koje ih okružuju, sa bližnjima i ljudima koji su daleko. Gospode, umnoži i osnaži njihove umne sposobnosti i telesnu snagu, zdrave i sretne ih vrati u roditeljski dom.
Sveblagi Gospode, daruj meni, nedostojnom i grešnom slugi Tvome (ime) roditeljski blagoslov za decu moju (imena) u nastupajuće vreme jutra (ili: dana, večeri, noći), jer Carstvo je Tvoje večno, svesilno i svemoćno. Amin.
(Alo)
