VIVALA FESTIVAL U BEOGRADU: Sedam rok bendova, tatoo umetnici, stand up komičari, prikupljaju sredstva za Alekseja Kneževića, „bebu leptira“

VIVALA Festival je muzičko humanitarna manifestacija na kojoj će nastupiti sedam rok bendova iz Beograda, Novog Sada i Pančeva, a cilj im je prikupljanje sredstava za lečenje dvogodišnjeg Alekseja Kneževića.

Promo

Vivala Festival se održava 6. septembra u klubu Bitef Art Cafe u Beogradu (Mitropolita Petra 8) od 19h, a pored svirke, biće organizovan i Vivala Market lokalnih umetnika i tatoo artista.

Sav prihod sa festivala namenjen je lečenju bebe Alekseja, koji pati od retke genetske bolesti koja izaziva rane po telu dece, koju zbog toga nazivaju „deca leptiri“.

Promo

Najniža cena ulaznice je 800 dinara.

Na Vivala Festivalu nastupiće popularni rok bendovi: Iskaz, Samostalni Referenti, Stomp, Sara Džesika Panker, SNB, Josip A Lisac i Salto Mortale.

U okviru Vivala Marketa posetioci će moći da kupe dizajnirane cegere, majice, bedževe ili da dobiju privremenu tetovažu od tattoo umetnice UV Tattoo i na taj način, takođe, doprinesu prikupljanju novca.

Pokretač ove manifestacije je Vuk Vučinić, učitelj u osnovnoj školi u Beogradu i muzičar u bendu Sara Džesika Panker koji je, kaže, želeo da baš u ovoj godini uradi nešto dobro za nekog.

Tim Vivala Festivala čine mladi ljudi i profesionalci u oblasti dizajna, produkcije događaja i marketinga. Partner događaja je i Urban Muse – Live Scenes!, a ovogodišnji slogan festivala je HUMANI – ZAJEDNO – SVIRAMO.

Pozivamo građane da dođu na Vivala Festival, dobro se zabave i pomognu prikupljanju sredstava za Alekseja Kneževića.

Više informacija moguće je naći na zvaničnim profilima Vivala Festivala:

Instagram: https://www.instagram.com/vivala.festival/

Fejsbuk: https://www.facebook.com/vivala.festival.org