"POMOĆI ĆE NAM DA UZMEMO SVOJ PRVI STAN!" Beograđani o meri smanjenja kamatnih stopa na kredite - Dočekali smo ovo sa radošću! (VIDEO)

GRAĐANI Srbije izuzetno su zadovoljni novim merama za smanjenje kamatnih stopa na kredite, a nekima od njih ova mera došla je baš u pravom momentu - kada se spremaju za rešavanje stambenog pitanja i kupovinu svoje prve nekretnine.

Foto: Novosti

- To će u velikoj meri nama da pomogne pošto smo mi trenutno u potrazi za kupovinom prve nekretnine, da obezbedimo svoj krov nad glavom tako da smo ovu vest dočekali sa radošću. To će uveliko pomoći da mi uzmemo svoj prvi stan da bude naš zajednički dom i za to sam za svakako - rekli su nam mladić i devojka iz Beograda.

- Gotovinske kredite sa ovakvom platom možete da uzmete do milion dinara, gotovo 9 hiljada evra - do juče je od 10,85 do 11,85 bila kamatna stopa na dinarske kredite. Mi sada kažemo da ne sme da pređe 7,5 odsto! Dakle spuštamo za više od 3 indeksna poena. U Poštanskoj štedionici će biti 5,99 odsto. Nikada u istoriji nismo imali - najjeftinije pozajmljen novac - rekao je Vučić o ovoj meri prilikom predstavljanja paketa sveobuhvatnih ekonomskih mera za bolju život građana i objasnio koliko to može značiti i zaposlenima i penzionerima.

Dalje analizirajući računicu, koja će drastično oboriti rate predsednik je naveo i konkretne primere:

- Na gotovinskom kreditu od 9000 evra samo ste uštedeli 3405 dinara svakog meseca, 30 evra mesečno manje. 2130 evra manje ukupno, ako uzmete po onome što im je maksimalno dozvoljeno. A možete uštedeti i 4000 evra, bankeće biti konkurentne i smanjivaće dalje. Ja stvarno mislim da su ovo neverovatni uslovi koje nudimo građanima Srbije.

- Za stambene kredite ima dodatnih povoljnosti. Uzmete stambeni kredit, 90.000 na 30 godina. Iznos kredita, nominalna stopa 4,50, i smanjujemo za 0,5 indeksnih poena. I dozvoljavamo refinansiranje ljudima, koji imaju ova primanja. Dakle odmah se smanjuje kredit za nešto malo manje od 20%. Dakle, visina rate u evrima je bila 465, sada će biti 430. Zamislite šta je to puta 30 godina. To je opet cifra od 9 do 10.000 evra bez problema, opet desetina manje. Da ponovim, prihvata se refinansiranje za ljude koji su u toku ovih procesa. Bez troškova obrade kredita, nula dinara - naglasio je Vučić.

Rekao je da ljudi moraju dati oko 1000 evra na notare i razne stvari da bi samo podigli kredit.

- Smanjićemo te troškove za najmanje 50 odsto. Hoćemo da ljudi lepo žive, da mogu da ulože novac za najmanje para. Ovo su čudesne mere koje će povećati sveukupnu potrošnju, i koji će pomoći najsiromašnijima, običnim ljudima. Nije to za one stručnjake što imaju u državnom sektoru 7500 evra, a traže povećanje. I odbiju 5 odsto povećanje, traže 15 odsto! E pa ne može. Zbog najsiromašnijih donosimo mere. Ovo su izuzetne mere, sada ih možete kombinovati na različite načine. Vi mladi, iskoristite ovo, kada kupujete nekretninu skuplju od 100.000 evra, da uzmete još jeftinije kredite. Možete da kombinujete najpovoljnije kredite. Da sebi uzmete još veće domove, na najboljim lokacijama. I mogu da vam pomognu i bake, i deke i svi. Toliko smo široko ovo postavili, mnogo sam srećan zbog ovih mera. Ovo će imati veći efekat na značajnu grupu ljudi, rešavaće time svoje probleme - rekao je tom prilikom predsednik.

