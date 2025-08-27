IZDATO UPOZORENJE ZA BEOGRAD: Hitno se oglasio RHMZ, evo kada meteoalarmi prelaze u crveno

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je rano jutros upozorenje na veoma visoke temperature koje će pogoditi Srbiju sutra i u petak, 28. i 29. avgusta. Posebno upozorenje izdato je i za Beograd

Za područje cele zemlje najavljeno je sunčano i izuzetno toplo vreme. U četvrtak će maksimalne dnevne temperature biti od 32 do 37 stepeni, dok se u petak očekuje još toplije, najavio je RHMZ.

- U petak u većini mesta od 35 do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 - dodaju.

RHMZ izdao je i posebno upozorenje za Beograd, gde se prognoziraju temperature od od 35 do 37 stepeni.

- U četvrtak i petak, 28 i 29. avgusta, sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 37 stepeni - naglasili su.

Vremenska prognoza za naredne dane

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 30 do 33 stepena.

- U četvrtak i petak, 28 i 29. avgusta, sunčano i osetno toplije sa maksimalnim temperaturama u četvrtak do 37 stepeni, a u petak u većini mesta do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33. U košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine - dodaju.

U subotu, 30. avgusta, u Srbiju stiže prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.

- U nedelju, 31. avgusta, na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana - najavili su.

U ponedeljak i utorak, 01 i 02. septembra pretežno sunčano, dok se u u utorak u drugom delu dana u severnim, zapadnim i centralnim, a u sredu, 03. septembra i u ostalim krajevima novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, zaključuju iz RHMZ.

Naredna tri dana na snazi meteoalarm

Kako se na sajtu RHMZ može videti, naredna tri dana u celoj Srbiji na snazi će biti žuti, narandžasti i crveni meteoalarmi, i to zbog dve pojave.

Danas je na snazi meteoalarm žute boje u celoj zemlji zbog visokih temperatura, a sutra, tačnije u četvrtak u zemlji će "goreti" i žuti i narandžasti meteoalarm.

Žuti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno će biti upaljen u:

Banatu - zbog jakog vetra i visokih temperatura

- zbog jakog vetra i visokih temperatura Pomoravlju - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Istočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura

Narandžasti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno će biti upaljen u:

Bačkoj - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Sremu - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Beogradu - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Zapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Šumadiji - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Jugozapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

U petak, 29. avgusta, u zemlji će na snazi biti i narandžasti i crveno meteoalarm.

Crveni meteoalarm, koji upozorava da je vreme vrlo opasno će biti upaljen u:

Šumadiji - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Pomoravlju - zbog visokih temperatura i jakog vetra

- zbog visokih temperatura i jakog vetra Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura

- zbog visokih temperatura Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura

