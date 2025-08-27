IZDATO UPOZORENJE ZA BEOGRAD: Hitno se oglasio RHMZ, evo kada meteoalarmi prelaze u crveno
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je rano jutros upozorenje na veoma visoke temperature koje će pogoditi Srbiju sutra i u petak, 28. i 29. avgusta. Posebno upozorenje izdato je i za Beograd
Za područje cele zemlje najavljeno je sunčano i izuzetno toplo vreme. U četvrtak će maksimalne dnevne temperature biti od 32 do 37 stepeni, dok se u petak očekuje još toplije, najavio je RHMZ.
- U petak u većini mesta od 35 do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33 - dodaju.
RHMZ izdao je i posebno upozorenje za Beograd, gde se prognoziraju temperature od od 35 do 37 stepeni.
- U četvrtak i petak, 28 i 29. avgusta, sunčano i veoma toplo sa maksimalnim temperaturama od 35 do 37 stepeni - naglasili su.
Vremenska prognoza za naredne dane
Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 30 do 33 stepena.
- U četvrtak i petak, 28 i 29. avgusta, sunčano i osetno toplije sa maksimalnim temperaturama u četvrtak do 37 stepeni, a u petak u većini mesta do 39 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini gde će najviša dnevna temperatura iznositi oko 33. U košavskom području biće i vetrovito sa umerenim i jakim južnim i jugoistočnim vetrom, koji će u Banatu i donjem Podunavlju imati i udare olujne jačine - dodaju.
U subotu, 30. avgusta, u Srbiju stiže prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature i skretanje vetra na umeren do jak zapadni i severozapadni.
- U nedelju, 31. avgusta, na severu promenljivo oblačno i suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje tokom dana - najavili su.
U ponedeljak i utorak, 01 i 02. septembra pretežno sunčano, dok se u u utorak u drugom delu dana u severnim, zapadnim i centralnim, a u sredu, 03. septembra i u ostalim krajevima novo prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, zaključuju iz RHMZ.
Naredna tri dana na snazi meteoalarm
Kako se na sajtu RHMZ može videti, naredna tri dana u celoj Srbiji na snazi će biti žuti, narandžasti i crveni meteoalarmi, i to zbog dve pojave.
Danas je na snazi meteoalarm žute boje u celoj zemlji zbog visokih temperatura, a sutra, tačnije u četvrtak u zemlji će "goreti" i žuti i narandžasti meteoalarm.
Žuti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno će biti upaljen u:
- Banatu - zbog jakog vetra i visokih temperatura
- Pomoravlju - zbog visokih temperatura
- Istočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura
Narandžasti meteoalarm, koji upozorava da je vreme opasno će biti upaljen u:
- Bačkoj - zbog visokih temperatura
- Sremu - zbog visokih temperatura
- Beogradu - zbog visokih temperatura
- Zapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Šumadiji - zbog visokih temperatura
- Jugozapadnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
U petak, 29. avgusta, u zemlji će na snazi biti i narandžasti i crveno meteoalarm.
Crveni meteoalarm, koji upozorava da je vreme vrlo opasno će biti upaljen u:
- Šumadiji - zbog visokih temperatura
- Pomoravlju - zbog visokih temperatura i jakog vetra
- Jugoistočnoj Srbiji - zbog visokih temperatura
- Kosovu i Metohiji - zbog visokih temperatura
