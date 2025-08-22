JAKO NEVREME STIGLO U SRBIJU: Evo gde se u narednih sat vremena očekuje naglo pogoršanje vremenskih uslova

JAK pljusak praćen olujnim vetrom i gradom pogodio je Kragujevac i Smederevsku Palanku.

FOTO: Novosti





U naselju Stara radnička kolonija, kontejneri su završili na ulici od siline vetra.



Olujni vetar koji je danas nosio kontejnere, kutije i voće iz piljarnica, odneo je i drvo u Ulici Prvoslava Stojanovića iznad OŠ "Sanislav Sremčević".

Usled obilnih padavina poplavljen je deo kragujevačkog naselja Stanovo.

Na snimcima na društvenim mrežama može se videti kako su ulice u Kragujevcu poplavljene.

I Smederevsku Palanku pogodio je nevreme ovog popodneva, a mnoga dvorišta zabelela su se od količine grada koji je pao na teritoriji grada.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje da se u narednih pola sata do sat vremena u većem delu Braničevskog okruga i širom istočne Srbije očekuju jaki grmljavinski sistemi sa izraženim pljuskovima, grmljavinom i olujnim vetrom, ponegde i gradom, koji će se najduže zadržati na području Negotinske Krajine, gde se slabljenje intenziteta padavina očekuje posle 16 sati.

Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlja i istoka zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti.

Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, saopštio je ranije RHMZ-a.

Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-