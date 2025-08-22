JAKO NEVREME STIGLO U SRBIJU: Evo gde se u narednih sat vremena očekuje naglo pogoršanje vremenskih uslova
JAK pljusak praćen olujnim vetrom i gradom pogodio je Kragujevac i Smederevsku Palanku.
U naselju Stara radnička kolonija, kontejneri su završili na ulici od siline vetra.
Usled obilnih padavina poplavljen je deo kragujevačkog naselja Stanovo.
Na snimcima na društvenim mrežama može se videti kako su ulice u Kragujevcu poplavljene.
I Smederevsku Palanku pogodio je nevreme ovog popodneva, a mnoga dvorišta zabelela su se od količine grada koji je pao na teritoriji grada.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje da se u narednih pola sata do sat vremena u većem delu Braničevskog okruga i širom istočne Srbije očekuju jaki grmljavinski sistemi sa izraženim pljuskovima, grmljavinom i olujnim vetrom, ponegde i gradom, koji će se najduže zadržati na području Negotinske Krajine, gde se slabljenje intenziteta padavina očekuje posle 16 sati.
Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti zapadne i jugozapadne Srbije, preko Šumadije i Pomoravlja i istoka zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti.
Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, saopštio je ranije RHMZ-a.
Narandžasti meteo-alarm, koji označava opasno vreme, danas je na snazi u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, Šumadiji, Pomoravlju, istočnoj i jugoistočnoj Srbiji.
(Tanjug)
