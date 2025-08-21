PRIBLIŽAVA SE NEVREME, RHMZ IZDAO UPOZORENJE: Stižu pljuskovi sa grmljavinom, grad i jak olujni vetar
PLjUSKOVI i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u petak (22.08.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom.
U Srbiji se sutra očekuje promenljivo oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pad temperature i jak severozapadni vetar, koji će u Vojvodini i u brdsko - planinskim predelima južne Srbije dostizati i udare olujne jačine, najavio je RHMZ.
-Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u petak lokalno će biti praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Najveća verovatnoća pojave grada je u oblasti od zapadne i jugozapadne Srbije preko Šumadije i Pomoravlja dalje na istok zemlje, dok će uslova za kratkotrajno jak ili olujni vetar biti i severnije i južnije od ove oblasti. Za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred- upozorio je RHMZ.
U Beogradu promenljivo oblačno, osetno svežije i nestabilno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Vetar ujutro i pre podne biće slab i umeren zapadni, od sredine dana u skretanju na severozapadni i u pojačanju. Najniža temperatura od 17 do 22 stepena, a najviša oko 26 stepeni.
