UDRUŽENJE SUDIJA I TUŽILACA: Duboka uznemirenost zbog sveopšteg napada na pravosuđe

19. 08. 2025. u 13:23

UST izražava duboku uznemirenost zbog sveopšteg napada na pravosuđe kome, gotovo nemo, svedočimo mesecima unazad, a koje je aktuelizovano kako nasilnim oštećenjima u Valjevu pre neko veče tako i ponovnom blokadom zgrade pravosudnih organa u Novom Sadu od jutros. Novosadski sudovi i tužilaštva su već bili blokirani dve nedelje u maju ove godine, navodi se u izjavi Udruženja sudija i tužilaca Srbije čije saopštenje prenosimo u celosti.

Podsećamo da pravosuđe postoji kao garant zakonitosti i zaštite prava SVIH građana i da je apsolutno nedopustivo da jedan deo građana koji sebe naziva aktivistima preuzima ulogu sudija i tužilaca i samozvano sprovodi svoje viđenje pravde na nezakonit način. Takvim postupanjem onemogućava se rad pravosudnih organa koji ne postoje radi ispunjavanja bilo čijih želja i političkih zahteva  već radi očuvanja i zaštite privatnih interesa građana kroz parnične postupke i javnog interesa svih kroz krivične postupke. 

Ustavom RS i zakonima je jasno propisano ko je ovlašćen da u zakonito sprovedenom postupku ocenjuje rad pojednih nosilaca pravosudnih funkcija, a to svakako nije masa okupljena ispred zgrade koja fizički onemogućava rad pravosudnih organa i postavlja ultimatume u pogledu pojedinačnih sudskih ili tužilačkih odluka.

U javnosti se bestidno pojavljuju čak i pojedini pravnici - advokati od kojih bi se očekivalo da budu upoznati sa zakonima ove države, a koji javno prete sudijama i tužiocima ukoliko budu primenjivali pojedine odredbe Krivičnog zakonika, stavljajuci im u izgled fizičku ugroženost, lišenje slobode, oduzimanje građanskih prava i imovine.

S tim u vezi, ističemo da shodno Zakonu o sudijama, sudija ne može biti pozvan na odgovornost za mišljenje dato u vezi sa vršenjem sudijske funkcije ili za glasanje pri donošenju sudske odluke, izuzev ako učini krivično delo kršenja zakona od strane sudije ili javnog tužioca. A i u tom slučaju opet neće moći advokat ili drugo neovlašćeno lice da utvrđuje eventualnu krivičnu odgovornost. U Zakonu o javnom tužilaštvu je pak propisano da niko izvan javnog tužilaštva ne može uticati na javno tužilaštvo i nosioca javnotužilačke funkcije u postupanju i odlučivanju u pojedinom predmetu.

Pozivamo sva neovlašćena lica da se uzdrže od nasilja, ometanja prava i sloboda drugih i da poštuju postulate pravne države, a sva ovlašćena lica da pruže zaštitu svim građanima i imovini kako javnoj tako i privatnoj i da na zakonit način obezbede nesmetano funkcionisanje pravosuđa.

