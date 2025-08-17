TRAŽI SE ŠEF KUHINJE PALTA 3000 EVRA: Neusklađenost školovanja i potreba dovela je do toga da za dobro plaćene poslove nema kadra

U SRBIJI poslodavci sveteže pronalaze radnike, a najviše nedostaju zanatlije, programeri, magacioneri, trgovci i spremačice. Posla ima, a broj nezaposlenih jenajniži u poslednjih nekoliko godina.

Foto: Instagram

Prema podacima Nacionalne službe zazapošljavanje, u junu je na evidenciji bilo 344.788 ljudi bez posla. Uodnosu na maj, broj nezaposlenih smanjen je za skoro 6.000, a u odnosu naisti mesec prošle godine - za 25.823. Više od polovine, tačnije 56,4 odsto, čine žene - njih 194.328.

Republički zavod za statistiku procenjuje da je u prvom kvartalu ove godine 9,1 odsto građana bilo bez posla. To je malo više nego krajem prošle godine, ali ipak manje nego u istom periodu 2024. Stopa zaposlenosti, odnosno udeo radno sposobnih ljudi koji imaju posao, ostala je na istom nivou kao i krajem prošle godine - 51,4 odsto - ali je u odnosu na početak prošle godine blago povećana.

Iako se na nekim portalima može pročitati da je broj oglasa za posao u prvoj polovini 2025. godine opao, Nacionalna služba za zapošljavanje takav pad nije zabeležila. Na njihovom sajtu, broj ponuđenih poslova ostao je približno isti, a i dalje se najviše traže "građevinci" i zanatlije: zidari, tesari, armirači, vodoinstalateri, keramičari, bravari, zavarivači, fasaderi, moleri, kao i elektroinstalateri.

U junu je svaka treća zaposlena osoba preko Nacionalne službe bila mlađa od 30 godina. Posao je našlo 3.737 mladih.

Na listi deficitarnih zanimanja su i vozači, posebno kamiona i autobusa, zatim kuvari, krojači, obućari, tehničari, medicinske sestre, lekari, knjigovođe i blagajnici. Iz NSZ napominju da se sve češće dešava da za neke od ovih poslova nema dovoljno zainteresovanih ili da kandidati koji se jave ne poseduju potrebne veštine. Sa druge strane, u oglasima se retko traže profesije kao što su advokati, nastavnici engleskog, fizike i muzičke kulture, socijalni radnici, veterinari, stomatolozi i računovođe - za sve te poslove objavljeno je manje od deset oglasa u prvoj polovini godine.

Foto Z. Jovanović

Otvorena vrata strancima SAMO u 2024. izdato je više od 52.000 radnih dozvola, najviše državljanima Kine, Turske, Rusije, Indije i Nepala, pokazuju podaci NSZ. Novi zakon, digitalizovana procedura i akutni manjak domaće radne snage, dodatno su otvorili vrata strancima. - Poslodavci nemaju mnogo izbora, ili će da zaposle nekog iz inostranstva, ili će da im se ugase biznisi - ističe Turinski. - Najviše se zapošljavaju građevinski radnici, od najkvalifikovanijih do inženjera. Zanemariću sada IT firme, s obzirom na to da su uglavnom ruski državljani otvarali svoje, tako da broj IT stručnjaka više nije toliki kao što je bio, recimo, pre četiri ili pet godina.

- U prvoj polovini 2025. godine na našem sajtu objavljen je ukupno 31.891 oglas za posao, što je za 17 odsto manje nego u istom periodu prošle godine - kaže za "Novosti" Miloš Turinski, iz portala "Poslovi infostud". - Tržište u svetu je počelo da bude obazrivije u vreme kad je počela recesija 2022. i bilo je neminovno da se prelije u manje države, kao što je Srbija. Kompanije su zbog nestabilne ekonomske situacije, kako u svetu, tako i kod nas, postale obazrivije i zapošljavaju samo neophodne kadrove.

Kao i ranije, kako pokazuje presek za maj, najviše radnika tražilo se u Beogradu - 7.192, zatim u Vojvodini (3.359), Šumadiji i zapadnoj Srbiji (2.187), dok je najmanje oglasa objavljeno u jugoistočnoj Srbiji.

- Najveća potražnja uvek je bila u Beogradu, potom u Novom Sadu, Nišu, Subotici - kaže Turinski. - Nedostaju nam ugostitelji, konobari, kuvari, građevinski radnici, auto-mehaničari, stolari, vodoinstalateri, frizeri... Ta zanimanja su i trostruko više plaćena u inostranstvu, i veliki je odliv kvalifikovane radne snage. Ali, to nije jedini razlog. Već godinama upozoravamo da je potrebno usaglašavanje sistema obrazovanja i tržišta rada. Nedovoljno dece se upisuje u zanatske škole da bi mogli da popune sve ono što nedostaje našem tržištu.

Foto M. Anđela

Prema njegovim rečima, oglašene zarade za prodavce, radnike u proizvodnji, vozače, magacionere, komercijaliste, administrativne radnike, kuvare, konobare, telefonske operatere variraju između 70.000 i 100.000 dinara, s tim što poslodavci još više plaćaju kuvare i vozače.

- Prodavci su nama uvek među najtraženijim zanimanjima, ali oni i najčešće menjaju poslove zbog teških uslova rada - ističe Turinski. - U retkim slučajevima njihove plate su malo veće od minimalca i radnici su skloni da menjaju poslodavca zbog malo boljih uslova rada. Poslodavci moraju da promene odnos prema njima ili neće imati lojalne zaposlene i uvek će imati problem pronalaska radnika. Veliki trgovinski lanci će biti u problemu, dok ne shvate da neće moći ni da privuku, niti da zadrže postojeće radnike. Uvek će ti radnici pobeći kod nekog ko će da im bar malo olakša radni dan, a ne da u isto vreme vuku gajbice, slažu robu i budu kasiri.

Foto AP

Turinski kaže da zanatlije zarađuju više od 1.000 evra mesečno. Zidari mogu da zarade i do 185.000 dinara mesečno, auto-limari 162.000, mehaničari oko 135.000, a vodoinstalateri u proseku 116.000 dinara.

- Najveća ponuđena plata na našem sajtu bila je 3.000 evra za poziciju - šef kuhinje. Prosečna plata programera je 1.700 evra, a zanatlije sigurno staju rame uz rame sa njima. Što su deficitarniji, to su plaćeniji. Imali smo oglase u kojima je vodoinstalaterima nuđena plata 200.000, a električarima 150.000 dinara. Plata limara je između 160.000 i 170.000 dinara, što je više nego što zarađuju lekari, profesori, pa i inženjeri. To samo potvrđuje da nam nedostaje usko kvlaifikovana radna snaga.

Mladi i osobe sa invaliditetom imali su ove godine manje prilika za zaposlenje.

- U prvih šest meseci ove godine, raspisano je 7.007 oglasa namenjenih mladima, što je za 15 odsto manje nego u istom periodu prošle godine - navodi Turinski. - Još izraženiji pad beležimo u ponudama za osobe sa invaliditetom, za koje je bilo otvoreno 1.621 radno mesto - čak 26 procenata manje nego lane.