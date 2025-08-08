Društvo

"NAPAD NA NOVINARA JE NAPAD NA SLOBODU" Oglasio se ANS nakon napada na Vladimira Savića - Tražimo hitnu reakciju i kaznu za napadače!

08. 08. 2025. u 10:52

ASOCIJACIJA novinara Srbije reagovala je nakon napada na novinara TV Informer Vladimira Savića.

НАПАД НА НОВИНАРА ЈЕ НАПАД НА СЛОБОДУ Огласио се АНС након напада на Владимира Савића - Тражимо хитну реакцију и казну за нападаче!

Njihovo saopštenje prenosimo u celosti:

"ANS oštro osuđuje divljačko sprečavanje reportera TV Informer Vladimira Savića da izveštava sa skupa u Ustaničkoj.

Novinari moraju da rade neometano! Psovke, pretnje i nasilje prema novinarima su crvena linija.

Tražimo hitnu reakciju nadležnih i kaznu za napadače!", navode iz ANS-a. 

