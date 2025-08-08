Društvo

NESTALA IVANA (15) IZ KUČEVA: Porodica moli za pomoć - "Sve smo pretražili, išli smo i po kućama, nigde je nema"

В.Н.

08. 08. 2025. u 08:59

DEVOJČICA Ivana Jovanović (15) iz Kučeva nestala je 5. avgusta i već dva dana o njoj nema nikakvih informacija, potvrdila je njena sestra.

Foto: Društvene mreže

Kako kaže sestra, Ivana je poslednji put viđena 5. avgusta kod "Šika" u Kučevu oko 21 čas i od tada joj se gubi svaki trag.

- Nakon što sam na društvenim mrežama objavila da je nestala, javilo nam se juče mnogo ljudi da ju je videlo tada na tom mestu, ali nemamo nikakvu informaciju i nigde je nema - kaže sestra Jelena uznemireno.

Slučaj je odmah prijavljen policiji.

- Sve smo pretražili, išli smo i po kućama, nigde je nema - dodaje sestra.

Ivana Jovanović u trenutku nestanka na sebi je imala crne helanke i crno zelenu trenerku, visoka je oko 160 centimetara, ima crnu kosu i braon oči.

Ako je vidite odmah pozovite policiju.

(Telegraf)

