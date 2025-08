AKO RADITE JEDNU STVAR, TRAJNO ĆETE OŠTETITI AUTO: Evo kako možete da sprečite "crnu smrt"

VOZAČI koji preferiraju oprezne brzine upozoreni su da bi mogli nenamerno oštetiti motor svog automobila, a dobronamerni vozači mogu zapravo naneti više štete nego koristi svojim automobilima povećavajući rizik od mehaničkih problema.

Foto: freepik.com

Zanemarivanje vožnje većim brzinama povremeno dovodi do nakupljanja ugljenika koje mehaničari nazivaju „crnom smrću“. Ovaj problem, koji može izazvati skupe popravke, može se izbeći jednostavnim rešenjem. Samo izvođenjem vozila na autoput, vlasnici automobila mogu da spreče dugoročne probleme sa motorom.

Naime, nakupljanje naslaga ugljenika može da blokira unutrašnje komponente vozila. Specijalisti za finansiranje popravke motora iz kompanije Bumper upozoravaju da to takođe može smanjiti efikasnost goriva i potencijalno izazvati potpuni kvar motora.

- Ako stalno vozite malim brzinama – posebno na kratkim putovanjima – vaš motor se nikada ne zagreva dovoljno da sagori naslage ugljenika. Vremenom, to može dovesti do nakupljanja u vašim ventilima, klipovima i izduvnom sistemu - rekao je stručnjak.

Nazvane „crna smrt“ zbog svog gustog, tamnog izgleda, ovi naslage nastaju usled nesgorelog goriva i neadekvatne cirkulacije motora. Kada se ne tretiraju, mogu se stvrdnuti i izazvati ozbiljnu štetu, izveštava Dejli Rekord.

Predstavnik Bumper-a upozorio je da bi to moglo dovesti do potpunog kvara motora, čija bi popravka mogla koštati zapanjujuće sume.

- U najgorem slučaju, nakupljanje ugljenika može prouzrokovati zaglavljivanje motora – a zamena toga bi mogla mnogo da košta - objasnili su

Izlazak vozila na autoput i vožnja većom, ali dozvoljenom brzinom, jednostavan je i besplatan metod koji vozači mogu da koriste kako bi sprečili da se ovo dogodi.

- Moderni motori su dizajnirani da povremeno rade većim brzinama. Vožnja automobilom po autoputu pomaže u potpunom zagrevanju motora i omogućava gorivu da očisti i podmaže komponente - rekao je portparol.

Za one koji žele da uoče rane indikatore „crne smrti“ motora, još jedan crveni znak na koji treba obratiti pažnju je bela pena ispod poklopca za ulje, što može signalizirati kondenzaciju vode u motornom ulju, što je često rezultat kratkih putovanja gde se motor ne zagreva dovoljno.

- Ako skinete poklopac za ulje i primetite mlečnu supstancu, to je obično znak da se vaš motor ne zagreva dovoljno da sagori vlagu. To nije nužno ozbiljan kvar, ali može dovesti do dugoročnih problema ako se ignoriše - pojasnio je.

Redovna duga vožnja konstantnom brzinom može rešiti problem.