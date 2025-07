VELIKA KOLIČINA PADAVINA I JAK VETAR: Ovog dana očekuju nas nepogode - detaljna vremenska prognoza za sedam dana

U SRBIJI danas pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima uz umerenu oblačnost sredinom dana ponegde lokalna pojava kratkotrajne kiše.

Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić

Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 25 do 29 stepeni.

U nedelju stiže osveženje

Sutra pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 28 do 32 stepena.

U subotu pretežno sunčano i toplo. Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na jugozapadu, zapadu i severozapadu tek ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom.

U nedelju novo jače naoblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koje će pre podne zahvatiti severne i zapadne, a posle podne i ostale predele Srbije. U drugom delu dana lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode: veća količina padavina za kratko vreme, jak vetar u zoni pljuska i grad.

U ponedeljak prestanak padavina i razvedravanje, ujutru u severnim, pre podne u zapadnim i centralnim, posle podne i u ostalim predelima.

Zatim u većini mesta suvo vreme sa sunčanim intervalima.

BONUS VIDEO: UPIS NA MAŠINSKI FAKULTET