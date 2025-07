NISU SE RAZUMELI – ILI BAŠ JESU? Pešić i Đorđević u dijalogu koji je otkrio suštinu

Kompanija VODAVODA i Košarkaški savez Srbije ozvaničili su nastavak dugogodišnjeg partnerstva pred Evropsko prvenstvo 2025. Tom prilikom potpisan je i ugovor o naslovnom sponzorstvu za juniorski šampionat U18, koji će se ove godine održati u Beogradu.

Foto: Stefan Jovanović

Događaj je održan na simboličnom mestu, arteškom izvoru VODAVODE u Banji Vrujci, koji je u čast dolaska selektora i košarkaša po prvi put predstavljen javnosti. I dok su svi očekivali klasičan protokol, pažnju prisutnih zaokupila je spontana i duhovita razmena između selektora Svetislava Pešića i Vojina Đorđevića, osnivača brenda.

- Bio sam ovde 2004. kada je sve počelo. Sada ću da probam ovu vodu da vidim da li ste napredovali sa kvalitetom vode. Apsolutno je čista, to može da se vidi i ovako, iz aviona. Ipak ću da probam, nije da ne verujem, da li se poboljšao ukus. Ista kao pre 21 godinu. Vojine, zamisli da se uopšte niste poboljšali, uvek ista voda - rekao je Pešić kroz osmeh.

Foto: Stefan Jovanović

Đorđević je na to odgovorio:

- Selektor Pešić nas je, svojim komentarom da se VODAVODA nije promenila od 2004. godine jer je ista kao kada ju je prvi put probao, nasmejao ali nas i podsetio na ono što i sami dve decenije ponavljamo. Iako je rečeno uz osmeh, to što je voda ostala ista, moglo je zvučati kao kritika da nismo unapredili kvalitet ali za nas to je zapravo najveći mogući kompliment. Selektor je te 2004. bio uz nas na otvaranju Doma Vode, a danas, kada je arteški izvor prvi put predstavljen javnosti, još jednom je potvrdio suštinu onoga čemu smo posvećeni, a to je da VODAVODU koja izvire sa 605 metara dubine u prirodno čistom obliku, bez ikakve obrade, da je takvu, iskonski, netaknutu, donosimo do potrošača i to je naša najveća odgovornost I privilegija. Kao što sam rekao selektoru, neke vode se u procesu proizvodnje menjaju, nešto im se oduzima ili pak dodaje radi boljeg ukusa. VODAVODI to ne treba. Priroda je već napravila najbolje. Svakom promenom narušila bi se ta prirodna ravnoteža. Kada je nešto od majke prirode stvoreno savršeno, to treba sačuvati. Zato selektorove reči da nismo povoljšali kvalitet nisu kritika, već najbolje moguće priznanje. Na to smo ponosni - zaključio je Đorđević.

Foto: Stefan Jovanović

U vremenu kada se sve menja, poštovati prirodu i ostati veran sebi postaje najvrednije i naš odgovoran tim u Domu Vode je posvećen isključivo tom zadatku i za nas nema veće misije osim da VODAVODA uvek zadrži svoju suštinu i ostane ono što jeste - prirodan izvor snage.

Ova razmena, iako izrečena u duhu šale, otkrila je suštinu onoga što VODAVODA već dve decenije dosledno zastupa – čistu i netaknutu vodu, od izvora do flaše.