SRBIJA SE TOPI NA +40°C, OD OVOG DANA SLEDI PREOKRET I TRAJAĆE DO KRAJA JULA: Vremenska prognoza za subotu, 26. jul

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

VREME U SRBIJI

Na području Srbije pre podne pretežno sunčano, sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno, sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom u Vojvodini i ponegde u brdsko-planinskim predelima i to uglavnom na zapadu i jugozapadu Srbije, kao i u oblasti Homoljsko-Kučajskih planina.

Vetar umeren, povremeno i jak južni i jugozapadni, uveče i u toku noći u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 17 do 25 stepeni, a najviša od 35 do 40 stepeni, lokalno i do 43 stepena.

Uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.

VREME U BEOGRADU

U Beogradu veoma toplo. Pre podne pretežno sunčano, a sredinom dana i posle podne promenljivo oblačno.

Vetar umeren, posle podne kratkotrajno i jak jugozapadni.

Najniža temperatura od 22 do 25 stepeni, a najviša oko 39.

U toku noći očekuje se jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima grada lokalno se očekuju vremenske nepogode: obilni pljuskovi sa grmljavinom, grad i kratkotrajno jak i olujni severozapadni vetar u zoni najintenzivnijih pljuskova.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

U nedelju će biti promenljivo oblačno i veoma nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz izraženiji pad temperature, a očekuju se i lokalne vremenske nepogode.

U prvoj polovini sledeće sedmice zadržaće se promenljivo, nestabilno i svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, koji će biti izraženiji u utorak.

Krajem perioda uslediće stabilizacija i manji porast temperature, navodi RHMZ.

