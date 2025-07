40 STEPENI BIĆE DANIMA: Od ovog datuma kreće novi toplotni talas - RHMZ objavio novu prognozu

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) izado je upozorenje za područje Srbije na visoke temperature.

Foto: N. Fifić, K. Mihajlović, D. Dozet

Upozorenje važi za period od 20. do 25. jula.

Novi toplotni talas koji će biti najizraženiji na jugu i istoku Srbije u periodu od ponedeljka (21.07.) do petka (25.07.) sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 stepeni. U nedelju (20.07.) u svim krajevima, a u Vojvodini i zapadnoj Srbiji i u utorak i sredu (22 - 23.07.) manje toplo - od 32 do 36 stepeni.

Upozorenje za područje Beograda

Na području Beograda najtopliji dani biće ponedeljak (21.07.), četvrtak (24.07.) i petak (25.07.) uz maksimalne temperature u intervalu od 36 do 38 stepeni. U ostalim danima u toku perioda prognozira se od 32 do 35 stepeni.

Foto: D.Milovanović

Vreme danas

Do kraja dana promenljivo sa dužim sunčanim periodima. Sredinom dana na severu Srbije i u planinskim predelima tek ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni.

Novi toplotni talas

U subotu (19.07.) pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše na istoku Srbije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a u večernjim i noćnim satima južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviša od 30 do 33 stepena. U drugom delu noći ka nedelji u Vojvodini i Podrinju pojava lokalnih pljuskova sa grmljavinom.



(20.07.) tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplije sa maksimalnim temperaturama od 32 do 36 stepeni, ali uz prolaznu nestabilnost, ujutro i pre podne na severu i zapadu Srbije, a u drugom delu dana u ostalim krajevima uz lokalnu pojavu pljuskova i grmljavina.novi toplotni talas, koji će biti najizraženiji na jugu i istoku zemlje, u periodu od ponedeljka (21.07.) do petka (25.07.), kada se očekuju temperature od 35 do 40 stepeni. U Vojvodini i zapadnoj Srbiji u utorak i sredu temperatura u manjem padu, ali će se zadržati toplo (od 32 do 35 stepeni).Krajem perioda,(25/26.07.) na zapadu i severozapadu, a u subotu (26.07.) i u ostalim krajevima osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.