VRUĆINA, ALI I PLJUSKOVI I GRMLJAVINA: Vremenska prognoza za sedmicu pred nama - detaljno po danima

PREMA prognozi Republičkoh hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u narednim danima očekuju nas temperaturne oscilacije, a od utorka do petka i nestabilnije.

FOTO: Novosti

U utorak (15.07.) promenljivo sa dužim periodima sunčanog vremena, ali nestabilnije, pa se očekuje i lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren, sredinom dana i posle podne povremeno pojačan severozapadni vetar. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, a najviša od 30 do 34 stepena.

U sredu (16.07.) tokom većeg dela dana pretežno sunčano i toplo (uz povremenu slabu do umerenu oblačnost) i sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35 stepeni. Posle podne se očekuje veoma retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše ili lokalnog pljuska sa grmljavinom, a padavine će se, uz pad temperature i jak severozapadni vetar, intenzivirati kasnije uveče i tokom noći na području Vojvodine uz prosečnu količinu od 20 do 40 mm kiše.

U četvrtak (17.07.) u severnim, zapadnim i centralnim predelima Srbije osetno svežije. Oblačnost sa padavinama će se sporo premeštati preko centralnih krajeva ka jugu i istoku, gde će se veći deo dana i dalje zadržati tollo, a pljuskovi će postati učestaliji i lokalno izraženiji tek kasnije posle podne i uveče.

U petak (18.07.) promenljivo uz smenu sunčanih perioda i lokalno kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.

Od subote do ponedeljka (19 - 21.07.) pretežno sunčano uz nagli porast temperature pa će ponovo biti veoma toplo, u ponedeljak i od 35 do 40 stepeni.

U utorak (22.07.) novo prolazno naoblačenje sa lokalnom pojavom kratkotrajnih padavina i osveženje.

