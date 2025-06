OVI KLINCI OD MENE PRAVE BOLJEG ČOVEKA: Željko Mitrović proslavio je do sada najemotivniji rođendan u Teatru Odeon sa decom iz Zvečanske

TEATAR Odeon, brodvejska magija u centru domaće prestonice, ove subote bio je najradosnije mesto.

Foto: Jovan Jovanović

Željko Mitrović, vlasnik Pink Media Group – najmoćniji čovek na našem medijskom nebu, proslavio je rođendan sa svojim najmilijima, klincima iz Zvečanske iz svih beogradskih domova. Njih 150 sa Željkom, Milicom Mitrović i nezaobilaznom Lusi proslavilo je zajednički rođendan koji Mitrović organizuje već treću godinu za redom.

- Klinci su srećni, pošto sam sada već tradicionalno, svoj rođendan, 31.maja, pretvorio u zajednički. Podelili smo poklone u vidu slatkih paketića, kao i džeparce i dogovorili se o datumima kada idemo na more. To će biti od 15. juna do 1. avgusta – u različitim smenama, jer vodimo preko 400 dece iz svih Domova u Srbiji. Oni su ljudi koji od mene prave boljeg čoveka. Trudim se da njihovo detinjstvo bude malo veselije i srećnije, kada već nemaju roditelje – da barem imaju nas koji smo im dobri prijatelji i pokušavamo da ih malo razvedrimo i izmamimo im osmehe. Kada sam duvao svećice – poželeo sam das vi klinci postanu dobri ljudi, po mogućstvu bolji od svih nas. Verujem da će se to i desiti. Među njima imamo doktore nauka, nekoliko naših zaposlenih, a pomažemo i oko zapošljavanja u drugim institucijama. Brinemo o njihovim sudbinama i kada više nisu u Domu. Rastemo kao jedna velika porodica. Svoj rođendan slavim u krugu familije, koja sada broji oko 600 članova – rekao je Mitrović.

U Art klubu Teatra Odeon, Mitrović je dočekan uz gromoglasni aplauz – a njegov dolazak bio je znak da njihova zajednička žurka može da počne. Torta, posluženje, dobra muzika, rođendanska atmosfera, mađioničar Piksi Magic, ples i osmesi krasili su Odeon, a Željko se potrudio da klince obraduje na svoj način. Slatki paketi i nezaobilazni džeparac upotpunili su slavlje i još jednom potvrdili kako vlasnik Pink Media Group uvek misli na svoje klince i zna šta će im najviše izmamiti osmeh na licu.

Nakon rođendanskog partija, klinci su imali priliku da pogledaju najnoviju hit predstavu Teatra Odeon “Ivica i Marica” koja je prošlog vikenda doživela svoju premijeru i oduševila kako klince, tako i odrasle. Nakon prestave, Željkovi mališani nisu krili sjajne utiske i koliko su očarani magičnim svetom Teatra Odeon.

Čak 17 godina traje prelepa veza između klinaca iz Zvečanske i Željka Mitrovića. Čvrste veze sa štićenicima kojima su doprinele godine tople i konstantne saradnje – iznedrile su da danas 150 mališana iz svih beogradskih domova u pratnji Zorana Milačića, direktora Centra za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj i vaspitača, zajedno sa Mitrovićem na najlepši način proslave njegov veliki dan. Željko je i ovog puta dobio prelepe rođendanske poklone od svojih drugara, koji su pažljivo is a ljubavlju specijalno za njega stvarani.

Mitrović je jedan od retkih donatora koji u kontinuitetu boravi sa štićenicima, što za njihov razvoj dosta znači. Kroz brojne humanitarne akcije značajno je unapredio detinjstvo i kvalitet života dece iz Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Zvečanska, kao i iz drugih domova za nezbrinutu decu širom Srbije. Novogodišnje proslave, zimovanja i letovanja za sve, donatorska večera u Palati Mitrović na kojoj je učestvovalo 20 velikih domaćih kompanija – gde je prikupljeno 130.000 evra, što je najveća donacija Zvečanskoj u poslednjih deset godina i na kraju, naravno, zajednički rođendan. Kroz akcije ovog tipa, Željko Mitrović ne samo da pruža materijalnu pomoć, već i emocionalnu podršku deci, pokazujući im da nisu zaboravljena i da zaslužuju kvalitetno i srećno detinjstvo.