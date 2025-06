KONAČNO SUNCE U SRBIJI: Vremenska prognoza za subotu, 31. maj

U SRBIJI danas pretežno sunčano i toplije, uz promenljivu oblačnost.

Foto: N.Živanović

Vremenska prognoza za subotu, 31. maj 2025.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od osam do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27 stepeni.

Vremenska prognoza za Beograd

Pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost, i toplije.

Vetar slab do umeren severni i severozapadni, sa najnižom temperaturom oko 12 stepeni, a najvišom oko 25 stepeni.

Vremenska prognoza za naredne dane

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 7. juna, prognozira se pretežno sunčano vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti i toplije, pa se sledeće sedmice u većini mesta očekuje temperatura od 30 do 34 stepena.