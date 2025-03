STUDENTI koji žele da uče nalaze se drugi dan u Pionirskom parku i tamo će ostati dok im se ne ispune zahtevi. Tanja Puškar, redovni profesor Medicinski fakultet Novi Sad

Profesor Tanja Puškar održala predavanje studentima

TANjA Puškar, redovni profesor na Madicinskom fakultetu u Novom Sadu održala je predavanje okupljenim studentima u Pionirskom parku.

“Srpska Bouns" sa studentima

Dragana Zgonjanin, jedna od najboljih forenzičara na svetu koju zovu “srpska Bouns”, s obzirom na uspešnost rešavanja slučajeva DNK analizom došla je u Pionirski park da podrži studente koji žele da uče.

Bake iz Batajnice spremaju uštipke

Bake iz Batajnice došle su u Pionirski park gde će za studente koji žele da se vrate na fakultete i nastave sa studiranjem praviti uštipke.

Rektor Dejan Madić sa studentima

U Pionirski park gde se nalaze studenti koji žele da studiraju došao je rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić.

- Fali nam jedan forum studenata, onih koji su za blokade i onih koji su za nastavu. Sedite deco da učite i biće sve u redu - kazao je rektor Madić.

Sve veća podrška građana studentima koji žele da uče - doniraju im hranu i obilaze ih

- Ja sam ovde samo zbog njih - poruka je jednog deke koji je došao da oviđe studente.

Veliki broj studenata koji žele da uče stiže u Pionirski park

U Pionirski park gde se nalaze studenti koji žele da uče upravo stiže veliki broj sudenata. Kako javljaju naši novinari na terenu među njima su studenti iz Novog Sada koji su došli da podrže i priključe se kolegama.

SNIMAK IZ PIONIRSKOG PARKA: Studenti igraju bangbinton

Studenti u Pionirskom parku pored knjiga poneli su i rekvizite za razonodu. Oni igraju šah, odbojku, bangbinton...

Stiže još studenata u Pionirski park

Kako javljaju naši reporteri u Pionirski park stuže još studenata koji žele da uče.

"SRPSKA BOUNS" SA STUDENTIMA KOJI ŽELE DA UČE

DANAS će tokom dana studente koji žele da uče obići rektor Univerziteta u Novom Sadu Dejan Madić, profesori Tanja Puškar, Dejan Stojanović i Veselin Perović. Sa njima dolazi i Dragana Zgonjanin, jedna od najboljih forenzičara na svetu. Nju zovu “srpska Bouns”, s obzirom na uspešnost rešavanja slučajeva DNK analizom.

U planu je održavanje svojevrsne radionice, gde će jedan od najboljih forenzičara na svetu prenositi svoja znanja studentima okupljenim u Pionirskom parku. Mnogi studenti širom planete ne bi pitali koliko košta ovakvo predavanje od eminentnog forenzičara, a danas studenti koji žele da uče imaju priliku da to dobiju potpuno besplatno.

Studenti koji žele da uče imaće priliku da od doktorke Zgonjanin iz prve ruke čuju njena iskustva i saznaju kako se na osnovu DNK materijala mogu rasvetliti najteža krivična dela, stara i po nekoliko decenija, kao i na koje sve načine DNK materijal može ostati na različitim mestima.

Svi profesori koji danas dolaze iz Vojvodine razgovaraće sa studentima u Pionirskom parku i pružiće im podršku u njihovim naporima da se vrate na fakultete.

Deka posetio studente

Jedan deka posetio je studente i poručio da deca plaču jer im ne daju da idu na fakultete.

Baka Natalija sa studentima

Baka Natalija donela je studentima u Pionirskom parku peškire, frotire te kaže "svaka im čast".

Studenti: "Nećemo podršku Aljbina Kurtija"

Student Miloš Pavlović rekao je da oni neće podršku Aljbina Kurtija i bilo kakvih ljudi koji rade protiv interesa Srbije.

- Nismo ovde ni u kakvim političkim konotacijama. Hoćemo da učimo i postanemo eskperti u svojim oblastima. Došli su juče, ne znam šta bi uradili da nije bilo policije. Hvala im što su brzo reagovali i zaštitili nas. Ne znam šta bi ti nasilnici uradili - rekao je on.

On kaže da nasilnici nikad nisu pobeđivali.

- To nije pokazatelj njihove moći, nego nemoći. Nikome ovde ne smetamo, ne trubimo, ne zvuiždimo, ne puštamo muziku. Došli smo ovde da da se izborimo za ono što je važilo za normalno do novembra. Naši zahtevi su jasni, precizni i nadam se da će biti što pre ispunjeni - rekao je on.

Ruže koleginicama za 8. mart

Muški deo studenata u Pionirskom parku podelio je svojim koleginicama ruže a povodom 8. marta.

Na sve načine pokušavaju da nas utišaju

STUDENT Miloš Pavlović koji se nalazi u Pionirskom parku gde su studenti koji žele da studiraju prespavali drugu noć, govori o napadu bande neradnika i zgubidana koji se desio sinoć.

- Ovog jutra je bolje nego juče iako bi neko zbog onoga što se dešavalo sinoć hteo da bude drugačije. Jedino što nas može da izbaci iz koloseka je niska temperatura. Nadam se da ćemo svakog jutra biti bolje nego juče.

Osvrnuo se i na jučerašnji napad zgubidana:

- Nama je u cilju da se izborimo da učimo - poručuje Miloš. - Poušali su da nas utišaju i nteraju nas da se sklonimo ali mi ostajemo ovde dok se ne izborimo za naša prava.

Studenti pevaju himnu "Bože pravde"

"Novosti" sa studentima u Pionirskom parku

U Pionirskom parku je mirno kako javlja naš foto reporter i studenti se bude i izlaze iz šatora.

Kako javljaju naši reporteri koji se nalaze na licu mesta iz nekog šatora u kom su studenti čuju se pesme Đorđa Balaševića.

Studenti koji od četvrtka uveče kampuju u šatorima ispred u Pionirskom parku u Beogradu tražeći da se okončaju blokade fakulteta kako bi se vratili na nastavu poručili su juče da će, ako do 17. marta ne počnu predavanja, oni krenuti u posetu rektorima, dekanima i profesorima kako bi što pre pronašli najbolje rešenje za vraćanje u slušaonice.

Oni su istakli transparent "Knjige, braćo moja, knjige a ne plenumi i praporci". Dok su razgovarali sa novinarima mahali su indeksima i poručili da se neće povući dok god se njihovi uslovi ne ispune.

Zahtevi studenata koji žele da uče:

1. Početak nastave na fakultetima i drugim visokoškolskim ustanovama do 10. marta, odnosno najkasnije do 17. marta.

2. Zahtev koji se odnosi na moratorijum na studentske kredite, smanjenje uslova za upis na budžet, povećanje broja ispitnih rokova, pomeranje početka nove školske godine, povećanje iznosa studentskih stipendija i kredita, podrška studentima koji su u Srbiji putem međunarodnih programa, produžetak roka za odbranu master rada i doktorske disertacije, smanjenje obima gradiva, polaganje svih predispitnih obaveza na ispitima, revidiran plan upisa za buduće brucoše, jednake uslove konkurisanja, a s obzirom na to da neki univerziteti rade, te je napravljena podela među studentima.

3. Zahtev osnovnim i srednjim školama da se hitno počne sa izvođenjem nastave iz svih predmeta.

4. Zahtev predsedniku Republike, predsednici Narodne skupštine i predsedniku Vlade da preduzmu sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se normalizovalo stanje u prosveti.

5. Ostavka ministarke prosvete Slavice Đukić Dejanović.

Podsetimo, sinoć je banda blokadera neradnika i zgubidana opkolika studente i pokušala da ih napadne, a oni su im odgovorili da ne idu nigde jer žele da uče.