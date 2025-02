(MAPE) OČEKUJE NAS VELIKO ZAHLAĐENJE I SNEG: Temperatura pada na -15, a ovo je tačan datum kada nam stižu padavine

VREMENSKA klackalica nastavlja se u Srbiji. Temperature su danas otišle minus, a od srede nas očekuju i padavine, najavljuje meteorolog Ivan Ristić. Polarni vrtlog juri ka Srbiji velikom brzinom i za kratak vremenski period preći će 2.000 kilometara da bi stigao do nas. Nakon blagog otopljenja u Srbiju će ponovo doneti ledene dane.

Hladan arktički vazduh u roku od nekoliko dana prebaciće se preko Severnog pola sa jedne na drugu stranu planete Zemlje i za vikend doneti jače zahlađenje i sneg kod nas.

- Stratosfersko zagrevanje učiniće svoje. Naoblačenje sa kišom koja će brzo preći u sneg u petak, 14. februara popodne i uveče najpre na severozapadu i zapadu Srbije. U noći između petka i subote doći će do formiranja manjeg snežnog pokrivača.

Od nedelje, 16. februara u puno mesta ledeni dani kada će maksimalna temperatura biti ispod nule. U jutarnjim časovima jak mraz i kad se bude razvedrilo početkom sledeće nedelje minimalna temperatura biće od - 5 stepeni Celzijusovih do -15 stepeni Celzijusovih. Postepeni porast temperatura najverovatnije krajem sledeće nedelje - najavljuje meteorolog Ivan Ristić.

Od četvrtka otopljenje, a zatim ponovo kijamet

- Od sredine nedelje, tačnije u četvrtak i petak stiže topliji front. Malo će otopliti, temperatura bi bila oko 10 stepeni, a ponegde možda i više - kaže meteorolog Ristić.

Polarni vrtlog donosi sneg u Vojvodini, ali i u Beogradu.

- U petak stiže polarni vrtlog, koji će preći čak 2.000 kilometara da bi došao do nas. U petak veče trebalo bi da bude snega u Vojvodini i Beogradu. Taj front će se spuštati polako prema jugu, tako da će vikend biti baš hladan. Temperatura će biti i dalje u padu. Ledeni dani očekuju se u nedelju i ponedeljak - kaže Ristić.

Temperatura pada na -15

- Prema sadašnjim modelima, temperatura će ići u minus. I to ponegde- 5 do čak - 15. Sneg će prestati, kao i ostale padavine, ali će biti jako hladno. Možda će biti od 4 do 5 centimetara snega, iako ga neće biti u velikim količinama i trajaće do pet dana. Nakon toga će temperatura rasti, pa bi poslednja nedelja februara trebalo potpuno da otopli. U martu je uvek moguće da ponovo zahladni - kaže meteorolog Ristić.

O zemljotresima na Santoriniju

Meteorolog Ristić ističe da se Santorini suočava sa sve jačim zemljotresima.

- Glavni problemi na ostrvu su odroni kamenja i granita, što predstavlja veliku opasnost za stanovnike, stoga se preporučuje evakuacija. Zemljotresi se dešavaju na dubini od 15 do 30 km.Postoji i opasnost od cunamija ako dođe do zemljotresa jačine preko 6 stepeni, s potencijalnim talasima visine od 5 do 10 metara.

Krit je u većoj opasnosti zbog niže nadmorske visine, dok je Santorini relativno zaštićen brdovitim terenom - ističe meteorolog Ivan Ristić za "Pink".

