MRAZ I OLUJNI VETAR: Detaljna vremenska prognoza za sedmicu pred nama

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je prognozu do kraja nedelje.

Foto: K. Mihajlović

Pre podne na severoistoku Srbije i u Negotinskoj Krajini, a posle podne i u većini ostalih krajeva postepeno razvedravanje, dok će se na zapadu i jugu Srbije zadržati oblačno veći deo dana, ponegde uz slabu ili sipeću kišu i provejavanje slabog snega u planinskim predelima. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 5 do 10 °S.

Vreme u prvoj dekadi februara

U utorak ujutro u svim krajevima Srbije slab do umeren mraz, a mestimično se očekuju magla ili niska oblačnost, naročito na istoku, jugoistoku i jugozapadu zemlje. U ovim oblastima magla i niska oblačnost zadržaće se i pre podne. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -7 do 0 °S, a najviša od 4 do 9 °S.

Od 05. do 10. februara suvo uz smenu perioda sa dužim sunčanim intervalima i perioda umerene oblačnosti. Ujutro mraz (od -7 do 0 °S), a dnevne temperature od 3 do 9 °S.

U petak i za vikend u košavskom području umeren i jak, na jugu Banata olujni jugoistočni vetar.

