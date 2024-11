STIŽE I DO 10 CENTIMETARA SNEGA: Ovo je detaljna prognoza do kraja nedelje (FOTO)

NASTAVLjA se uticaj visinskog ciklona nad našim područjem, zbog čega je vreme tmurno i hladno, ali je vazdušni pritisak u prizemlju veoma visok. Ovakva sinoptička situacija očekuje se i narednih dana.

Foto D. Milovanović

Inače, sneg je juče zabeleo mnoge predele Srbije, a padao je čak i u višim predelima Beograda. Srbiju uskoro očekuju nove snežne padavine.

Ove večeri u Srbiji je hladno i tmurno. Trenutne temperature kreću se od 2 do 6°C, u Beogradu je 5°C. Sjenica meri 1°C, Zlatibor -1, a Kopaonik -5°C.

U Srbiji će u utorak biti suvo i tmurno, ponegde i maglovito. Jutarnja temperatura biće od 0 do 4, a maksimalna dnevna od 5 do 9°C, u Beogradu do 7°C.

U toku večeri i noći jug Srbije će sa juga zahvatiti naoblačenje sa kišom i snegom.

U četvrtak će u svim predelima Srbije biti oblačno. Na severu Srbije, a pre svegta u Vojvodini biće suvo.

U ostalim predelima biće vrlo hladno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa snegom, a uslova za susnežicu i sneg biće povremeno i u nižim predelima južne, zapadne, centralne i jugoistočne Srbije.

Foto: D. Balšić

U ovim predelima očekuje se da padne od 5 do 10 centimetara snega, koji bi se najviše formirao i zadržao ujutro i pre podne, dok bi na planima palo i više od 10 cm snega, pa i do čak 20 cm.

Sneg će biti veoma mokar i težak, odnosno vlažan.

Kako će se snežna granica nalaziti na oko 200 metara nadmorske visine, očekuje se da se zabele i mnogi gradovi i to po prvi put ove sezone.

Jutarnja temperatura biće od 0 do 5°C, maksimalna dnevna od 2 do 6 stepeni, u Beogradu do 5 stepeni. Padavine će se premeštati sa juga prema centralnim predelima Srbije i neće stići do Beograda i severa zemlje.

U petak oblačno, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom.

Padavine će se premeštati od severozapada ka jugoistoku.

Za vikend sunčanije i toplije.

Sledeće sedmice osetno toplije, uz pojačanje južnog strujanja.

Maksimalna temperatura tokom pojedinih dana biće i iznad 15 stepeni, a povremeno se očekuje i kiša.

Dakle, pred nama su hladni dani, povremeno sa kišom i snegom, uz temperature ispod proseka za ovo doba godine.

(Telegraf)