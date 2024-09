SLOVENCI ZABORAVILI ŠTA ZNAČI DATA REČ: Napuštanjem Kongresa Ribičič i Kučan pokazali svoje dvoličje

NA SEDNICI Predsedništva Kongresa dominirala su tri ključna pitanja o sudbini SKJ, i to o: (1) Deklaraciji SKJ o osnovnom pravcu preobražaja SKJ, (2) novom Statutu SKJ i (3) Programu SKJ.

Napuštanjem Kongresa slovenačka delegacija na čelu sa Cirilom Ribičičem pokazala je koliko im je stalo do morala, Foto Stevan Kragujević, Dokumentacija „Novosti“, EPA, Printskrin RTS, Jutjub, privatna arhiva Milana Vujovića, Vikipedija

S tim u vezi, izdvajale su se tri grupe delegata sa različitim stavovima: prvu čine Ciril Ribičič, predsednik Predsedništva CK SK Slovenije, uz podršku Ivice Račana, predsednika Predsedništva CK SK Hrvatske, koji se zalažu za slobodno udruživanje republičkih organizacija Saveza komunista u SKJ, koje će po potrebi sarađivati sa SKJ. Drugu grupu zastupa Bogdan Trifunović, predsednik Predsedništva CK SK Srbije, koji smatra da se Deklaracija o preobražaju SKJ i o političkom i privrednom sistemu posmatraju ravnopravno na Kongresu, i da se uvaže stavovi iz javne rasprave o kongresnim dokumentima. Treću grupu čine Nijaz Duraković, predsednik Predsedništva CKSK Bosne i Hercegovine i Petar Šimić, sekretar Komiteta Organizacije Saveza komunista JNA koji prihvataju stavove o kojima se svi dogovore.

Diskusija na Predsedništvu o tome kako da se završi rad Kongresa odvijala se polemično, često isključivo i na momente netolerantno. Ivica Račan je insistirao da se prvo donese Deklaracija o osnovnim pravcima preobražaja SKJ, dok je Slobodan Milošević zastupao stav da se Deklaracija i drugi dokumenti usvoje na kraju Kongresa.

Petar Gošev, predsednik Predsedništva CK SK Makedonije založio se na postizanje dogovora o svim dokumentima Kongresa, što je u načelu prihvatilo Predsedništvo. Ali i pored dogovora, mogao se steći utisak da je sve ostalo na deklarativnom. Dok je rasprava na Predsedništvu trajala više od tri sata, novinari, reporteri i televizijske ekipe nestrpljivo su čekali ishod sednice. Interesovali su se šta se dešava na sednici, koji je ishod, kada će se završiti i da li će biti nastavka rada Kongresa. U takvoj atmosferi dominiralo je samo jedno pitanje: Da li Slovenci napuštaju Kongres?

POSLE DUGE rasprave, Petar Gošev predložio je da se na plenarnoj sednici diskusija vodi samo oko Deklaracije. O tome je postignuta saglasnost. Usaglašen je tekst završne reči predsednika Predsedništva CK SKJ Milana Pančevskog o završetku rada Kongresa.

Međutim, neprimereno je bilo ponašanje delegata iz SK Hrvatske, Ivice Račan i Milice Stanivuković oko teksta završne reči. Od Predsednika Pančevskog zahtevali su da nekoliko puta pročita tekst završne reči koji će saopštiti delegatima.

I kada je izgledalo da je sve dogovoreno, članovi Predsedništva pošli su iz sale na plenarnu sednicu Kongresa. Ali, ostao je sedeći Bogdan Trifunović, koji se obratio prisutnim: "Nemojmo da se zavaravamo, moramo pružiti karte na sto, nismo deca. Cirile, reci svim prisutnim da li to znači, kada se donese Deklaracija, da li slovenački delegati odmah napuštaju Kongres". Bogdan je tražio direktan odgovor na direktno pitanje. Na momenat je nastao tajac. Zatečeni pitanjem, prisutni su pogledali u Bogdana i gotovo u isti glas rekli da se to pitanje ponovo ne pokreće, jer to može otvoriti novu raspravu kojoj se neće videti kraj. Ciril je stojeći, gotovo na izlaznim vratima nonšalantno odgovorio: "Pa molim vas, šta vam pada na pamet, to se neće desiti". Rekao je i da se na plenarnoj sednici informiše Kongres o stavu delegata iz Slovenije o radu Kongresa i njihovim zahtevima. Da se ne bi zaoštravala situacija, Milan Kučan je upao u govor Cirila rečima "Bogdane, zašto to ponovo pokrećeš, kada smo se sve dogovorili i potrebno je da Momir Bulatović kao predsedavajući Kongresa istakne da je jedan broj amandmana Saveza komunista Slovenije ugrađen u dokumenta Kongresa, a o našim preostalim amandmanima mi ćemo našoj bazi u Savezu komunista Slovenije reći da će se i oni razmotriti pri izradi i donošenju novog Programa SKJ". Time je završen razgovor.

* * * * * * * * * * *

Delegati iz "dežele", uz poneku suzu, izlaze sa plenarne sednice

PO NALOGU predsednika Pančevskog, sa Jovankom Babić, rukovodiocem službe za pripremu sednica CK SKJ pripremili smo obaveštenje za novinare o nastavku rada Kongresa. Sa tekstom obaveštenja složili su se predsednik Milan Pančevski i Slobodan Milošević i na njihov predlog tekst su prihvatili Ciril Ribičič i Sonja Lokar kao i Milan Kučan. Sa obaveštenjem su upoznati novinari, a delegati su otišli u kongresnu salu. I pored reakcije Bogdana Trifunovića, stekao se utisak da će Kongres završiti rad usvajanjem Deklaracije i time obezbediti kontinuitet rada Saveza komunista Jugoslavije.

Nastavkom plenarne sednice Kongresa predsedavao je Momir Bulatović, predsednik Predsedništva CKSK Crne Gore. Delegati su s nestrpljenjem očekivali nastavak rada Kongresa i usvajanje nekog dokumenta. Predsedavajući Kongresom Momir Bulatović stavio je na glasanje predlog Deklaracije o osnovnim pravcima preobražaja Saveza komunista Jugoslavije. Tri puta se obraćao delegatima s pitanjem da li neko želi reč o Deklaraciji. Na prvi, drugi i treći poziv niko se od delegata nije javljao za reč. U momentu kada je Bulatović nameravao da stavi na glasanje predlog Deklaracije, na iznenađenje prisutnih u sali za reč se iz prvog reda javio Ciril Ribičič i u ime delegata SK Slovenije rekao da nisu zadovoljni dosadašnjim tokom rasprave na Kongresu ni stavom da se preglasava jedna republička organizacija Saveza komunista o bitnim i suštinskim pitanjima, niti to zadovoljava minimum od onoga što je tražio 11. kongres SK Slovenije u oblasti ekonomskih i političkih reformi i preobražaja SK Jugoslavije i zato smatraju da su se stekli uslovi da slovenački delegati Saveza komunista napuste Kongres pre njegovog kraja, jer ne žele da budu odgovorni za agoniju SKJ u koju je vode sadašnja nametanja volje i nosioci tih nametanja.

Foto Stevan Kragujević, Dokumentacija „Novosti“, EPA, Printskrin RTS, Jutjub, privatna arhiva Milana Vujovića, Vikipedija Među pojedinim slovenačkim delegatima bilo je plača i ogorčenja, kao suze Sonje Lokar

NA KRAJU IZLAGANjA Ribičič je rekao da će posle Kongresa sa Savezom komunista Jugoslavije Savez komunista Slovenije sarađivati na slobodno dogovorenoj osnovi na temelju zajedničkih programskih opredeljenja i obostranog interesa. Izlaganje Cirila Ribičiča delegati su s nevericom primili, zabrinuti šta će se dogoditi u Savezu komunista Jugoslavije.

Odmah nakon diskusije Ribičič je izašao iz kongresne sale i za njim u redu izašli su i slovenački delegati. Odlazak slovenačke delegacije ostali delegati ispratili s velikim čuđenjem i u neverici. S obzirom na njihovu isključivost u stavovima u odnosu na veliku većinu delegata i atmosferu koja je vladala na Kongresu ovakavo ponašanje slovenačkih delegata moglo se i očekivati. Poziv Ribičiča slovenačkim delegatima da napuste Kongres delovao je iznenađujuće na delegate, pre svega zbog toga što su kroz dijalog i raspravu usvojeni brojni amandmani na komisiji o Deklaraciji SKJ i što je dogovoreno da se o preostalim amandmanima vodi rasprava pri donošenju novog Programa i Statuta SKJ.

Foto Stevan Kragujević, Dokumentacija „Novosti“, EPA, Printskrin RTS, Jutjub, privatna arhiva Milana Vujovića, Vikipedija Bogdan Trifunović je osetio da će Slovenci napustiti Kongres

Sam čin napuštanja kongresne sale na mnoge delegate delovao je veoma porazno, posebno na stare članove Saveza komunista. Slovenački delegati, jedan za drugim na čelu sa Cirilom Ribičičem napustili su kongresnu salu. Kongres je sa ogorčenjem napustio i sekretar Predsedništva CK SKJ Štefan Korošec, rukovodilac radne grupe za izradu Deklaracije SKJ, iako je kao jedan od najodgovornijih funkcionera u SKJ trebalo da ostane na Kongresu. Pojedini delegati Kongresa, nezadovoljni ponašanjem slovenačkih delegata negodovali su burno. Ali, to nije uticalo na slovenačke delegate, jer im je bilo poznato da su ovim aktom zadali veliki udarac SKJ i jugoslovenskoj zajednici u celini. Među pojedinim slovenačkim delegatima sa dugim partijskim stažom bilo je plača i ogorčenja, kao što su suze Sonje Lokar.

* * * * * * * * * * *

Stotinak novinara pokušava da prodre u kongresnu dvoranu

U SALI SU OSTALI delegati drugih republičkih i pokrajinskih organizacija SK i organizacije SK u Jugoslovenskoj narodnoj armiji. Postavilo se pitanje šta treba raditi i kako održati kontinuitet rada Kongresa. Pre napuštanja Kongresa, smatralo se da će rukovodstvo SK Slovenije na čelu sa predsednikom Cirilom Ribičičem održati reč koju su dali na Predsedništvu Kongresa o usvajanju Deklaracije SKJ, obaveštenju svoje baze da je sa usvajanjem Deklaracije usvojen jedan deo njihovih amandmana sa 11. kongresa SK Slovenije i da će ostali amandmani biti razmatrani pri donošenju novog Programa i Statuta SKJ. Tim pre što su slovenački delegati Deklaraciju SKJ o preobražaju SKJ i Novom projektu za demokratski socijalizam i Jugoslaviju smatrali značajnim dokumentom koji treba da predstavlja novi pogled SKJ u zemlji i svetu i da premosti period od Kongresa do donošenja novog Programa i Statuta SKJ. Takođe, Deklaracija je izazvala veliko interesovanje u domaćoj i međunarodnoj javnosti i ocenjena je kao dobar dokument o preobražaju i demokratizaciji SKJ. Međutim, svojim postupkom o napuštanju Kongresa slovenačka delegacija na čelu sa Cirilom Ribičičem pokazala je koliko su držali datu reč i koliko im je stalo do morala.

Posle odlaska slovenačke delegacije sa Kongresa, postavilo se pitanje šta dalje raditi.

U nastavku rada plenarne sednice prvi se za reč javio Ivica Račan i rekao da govori u ime većine hrvatskih delegata Saveza komunista i da nema uslova za dalji rad Kongresa, a ako se nastavi rad u tome njihovi delegati neće učestvovati. Naglasio je, da će sve uraditi da se stvori jedinstvo u SKJ i kada to bude postignuto da Kongres nastavi rad, a do tada da Kongres prestane sa radom. Slobodan Milošević, član Predsedništva Kongresa u težnji da se očuva kontinuitet SKJ izričit je bio u tome da Kogres nastaviti rad, jer ukoliko se prekine sa radom to će biti rascep SKJ, te da se utvrdi novi kvorum Kongresa i nastavi rad. Takvog mišljenja bila je i većina prisutnih delegata u kongresnoj sali. Na predlog predsednika Milana Pančevskog data je pauza.

PREOSTALE REPUBLIČKE i pokrajinske organizacije i organizacija SK u JNA na odvojenim sednicama razmotrile su novonastalu situaciju. Među delegatima je vladalo veliko ičekivanje i zabrinutost šta će biti sa Kongresom, odnosno SKJ. Na plenarnoj sednici nije bilo pravog odgovora šta treba uraditi u ovakvoj situaciji. Očekivana je odluka od rukovodstva Kongresa o novonastaloj situaciji.

Posle napuštanja slovenačke delegacije sa Kongresa, održana je zajednička sednica predsedništva Kongresa i Predsedništva CK SKJ, kojom je predsedavao predsednik Milan Pančevski. Izlaganje je počeo oštro sa onim što je prethodilo Kongresu i kako je došlo do prekida. U sali gde je održavana sednica svi su ćutali i gledali prema vratima, iza kojih je dopirala velika galama. Bilo je preko sto novinara, televizijskih kamera i foto-reportera, koji su gurajući se nastojali da uđu u salu. Spolja su dolazili povici "pustite nas, hoćemo unutra". Ispred sale je bilo veoma burno, napeto i dramatično. Izlaganje Pančevskog prekinuo je admiral Petar Šimić, govoreći da nemamo vremena za analize i duge govore, već se mora brzo raditi i naći izlaz iz ove situacije. Nasuprot stavu delegacije SK Srbije, predsednici republičkih i pokrajinskih organizacija Saveza komunista Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Organizacije SK u JNA ocenili su da nema uslova za nastavak rada Kongresa. Posle duže rasprave donet je stav o završetku rada Kongresa i odluka da se o tome obaveste delegati.

* * * * * * * * * * *

Temeljna priprema za prekid Kongresa i raspad Jugoslavije

PLENARNOM sednicom Kongresa predsedavao je Milan Pančevski, predsednik Predsedništva CK SKJ. Početak sednice delegati su burno pozdravili. Pančevski je istakao da su dva predsedništva razmotrila situaciju nastalu napuštanjem Kongresa od strane delegata iz Slovenije i izrazila veliku zabrinutost zbog nepovoljnog razvoja događaja na Kongresu i apelovala da novonastala situacija ne dovede do pogoršavanja međunacionalnih odnosa i stvaranja negativne političke situacije u zemlji. Radi pronalaženja najracionalnijeg rešenja za prevazilaženje situacije u kojoj se našao SKJ i polazeći od velike odgovornosti SKJ za stanje u društvu, dva predsedništva su utvrdila sledeći predlog:

Foto Stevan Kragujević, Dokumentacija „Novosti“, EPA, Printskrin RTS, Jutjub, privatna arhiva Milana Vujovića, Vikipedija Momir Bulatović je svideočio kakako su se Slovenci na Kongresu služili podvalama

1. Da se na narednoj, Trećoj plenarnoj sednici Kongresa usvoje predložena dokumenta i odgovarajuće odluke i izvrši izbor novih organa Saveza komunista Jugoslavije. Datum održavanja Treće plenarne sednice utvrdiće Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije, i da se u tom cilju nastoje razrešiti glavni problemi u kojima se SKJ danas nalazi.

2. Da Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije, njegovo Predsedništvo i drugi organi Saveza komunista Jugoslavije nastave sa radom i da izvrše neophodne političke pripreme za nastavak rada Kongresa.

3. Da se u međuvremenu održe sednice centralnih i pokrajinskih komiteta i Komiteta organizacije Saveza komunista u JNA zajedno sa delegatima 14. Vanrednog kongresa SKJ, razmotri novonastala situacija i izvrše potrebne pripreme za nastavak rada Kongresa.

4. Da delegati Kongresa SKJ istraju na našoj programskoj orijentaciji i očuvanju jedinstva SKJ.

5. Vanredni kongres SKJ poziva sve komuniste Jugoslavije da u svojim sredinama dosledno sprovode politiku SKJ i deluju u pravcu očuvanja jedinstva i integriteta SKJ i SFRJ.

Na predlog predsednika Milana Pančevskog nije bilo rasprave o predlozima i delegati su predlog stavova usvojili sa dva glasa protiv. Time je završen rad 14. Vanrednog kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Kongres je završio rad oko tri sata posle ponoći. Kada će i da li će se nastaviti njegov rad ostalo je otvoreno pitanje. Foto Stevan Kragujević, Dokumentacija „Novosti“, EPA, Printskrin RTS, Jutjub, privatna arhiva Milana Vujovića, Vikipedija Delegati Kongresa iščekuju razrešenje spora sa slovenačkom delegacijom

NOVONASTALIM STANjEM u SKJ i bez jasne vizije razvoja društva mnogi članovi i organizacije Saveza komunista ostali su zbunjeni i prepušteni sami sebi. Među komunistima, glasno se komentariše, ovo što smo sami uradili, niko nam drugi ne bi mogao uraditi.

Prema nekim informacijama kojima smo raspolagali posle prekida rada Kongresa bilo je jasno da se Savez komunista Slovenije veoma temeljno pripremio za prekid rada 14. Vanrednog kongresa SKJ i razbijanje SKJ kao jedinstvene političke organizacije. Događaju su pokazali da je u tome imao bezrezervnu podršku najvišeg političkog rukovodstva Saveza komunista Hrvatske.

Foto Stevan Kragujević, Dokumentacija „Novosti“, EPA, Printskrin RTS, Jutjub, privatna arhiva Milana Vujovića, Vikipedija Izlaganje Cirila Ribičiča delegati su primili s nevericom ...

Tako, naprimer, posle odlaska delegata iz Slovenije sa Kongresa, Momir Bulatović je pričao, kada je na plenarnoj sednici oko usvajanja Deklaracije rekao prvi, drugi i treći put "ukoliko drugovi i drugarice, delegati i poštovani gosti niko više ne oseća potrebu da amandmanski izlaže" i kada je nameravao da stavi na usvajanje Deklaraciju...tog momenta se za reč javio Ciril Ribičič i obavestio delegate da slovenačka delegacija napušta Kongres. Momir priča, pre nego što je Ribičič tražio reč, Štefan Korošec ga je stalno požurivao da što pre Deklaraciju stavi na usvajanje i tada mu je postalo jasno zašto je to Korošec tražio. Smatra da je Korošec znao nameru slovenačke delegacije o napuštanju Kongresa i bilo mu je stalo da Deklaraciju kao dokument usvoji Kongres, jer je Korošec vodio Radnu grupu za izradu Deklaracije. Ali, dogodilo se šta se dogodilo. Da li su slovenački delegati napuštanjem Kongresa želeli da se ne usvoji Deklaracija i razbije jedinstvo SKJ ili da se SKJ preobrazi u savez samostalnih republičkih organizacija koje će se slobodno povezivati u SKJ, ili nešto drugo, to je vreme pokazalo.

Nekoliko meseci posle Kongresa u gotovo svim republikama nastale su nove političke organizacije i time je Savez komunista Jugoslavije prestao da postoji.